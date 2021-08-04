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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: "Katar ile ilişkilerimiz çok iyi" - Son Dakika

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: "Katar ile ilişkilerimiz çok iyi"

04.08.2021 09:46
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı:

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar ile ilişkilerinin "çok iyi" olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar ile ilişkilerinin "çok iyi" olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın Eş-Şark televizyon kanalının haberine göre, Bin Ferhan, ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Aspen kentinde düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'na video konferans aracılığıyla katıldı.

"Suudi Arabistan'ın Katar ile ilişkileri çok iyi." diyen Bin Faysal, El- Ula Zirvesi'nin anlaşmazlıkların çözümüne katkı sağladığını belirtti.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan 41. KİK Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklanmıştı.

Abraham anlaşmaları

Bin Ferhan, Tel Aviv'le ilişkileri normalleştirmek için 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas'ın imzaladığı Abraham anlaşmalarına değinerek, bu anlaşmaların, bölgedeki katılımı artırmak için olumlu olduğuna inandıklarını ancak güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Suudi Bakan, Filistin- İsrail çatışması çözülmeden bölgede uzun vadeli istikrar sağlanamayacağını vurguladı.

İran'ın bölgedeki varlığı

İran'a dair de konuşan Bin Ferhan, bazı gözlemcilerin, Tahran'ın pek çok Arap ülkesinde nüfuz elde etmek için Riyad ile çatıştığı yönündeki değerlendirmesinden söz etti.

Bin Ferhan, İran'ın Körfez'deki denizcilik faaliyetlerini tehdit ettiğini ve Lübnan'daki krizin bir parçasını temsil ettiğini savundu.

İran'ın bölgede etkin bir üye olarak kabul edilmesi için "bölgede istikrarsızlığı körüklemeyi bırakması gerektiğini" söyleyen Bin Ferhan, İran'ın faaliyetleri ve deniz seyrüseferini engellemesi gibi her iki tarafı da ilgilendiren meseleleri ABD ile ele aldıklarını aktardı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Katar, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: 'Katar ile ilişkilerimiz çok iyi' - Son Dakika


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