Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu ortaya çıktı

08.04.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

 GİRESUN'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede’nin ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan lise öğrencisi Tuana Elif Torun’un (16) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda tutuklu sürücü Adem Hasbaş’ın, 1,97 promil alkollü olmasının dikkatini olumsuz etkilediği, fren ve lastik izlerinin ise Tuana’nın düştüğü noktadan yaklaşık 4 metre sonra başladığı tespit edildi.

Kaza, 28 Mart’ta Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde meydana geldi. Giresun’dan Trabzon yönüne giden Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Tuana Elif Torun’a çarptı. Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede’nin ‘Çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan Torun, ağır yaralandı. Tuana Elif Torun, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Torun’un beyin ölümü gerçekleşince ailesi kızlarının organlarını bağışladı. Tuana Elif Torun, Görele ilçesinde toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Adem Haşbaş ise tutuklandı. 24 Nisan'da hakkında açılan davada 2’nci kez hakim karşına çıkması beklenen Hasbi Dede’nin Görele ilçesinde eski eniştesine ait restoranda işçi olarak çalıştığı belirtilen sürücü Adem Hasbaş’ın kazada alkollü olduğu tespit edildi.

FREN İZLERİ ÇARPIŞMADAN SONRA BAŞLAMIŞ

Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bilirkişi incelemesine göre, tutuklu sürücüsü Adem Hasbaş’ın, kazadan önce gerekli dikkat ve özeni göstermediği, etkin frenleme yaparak kazayı önleyebileceği halde bu yönde yeterli tedbiri almadığı belirtildi. Buna göre araçtaki fren ve lastik izlerinin, Tuana'nın düştüğü noktadan yaklaşık 4 metre sonra başladığı tespit edildi. Raporda, sürücünün olay anındaki davranışlarının, ölçülen 1.97 promil alkolün etkisiyle algı ve koordinasyon kaybı yaşamasından kaynaklanmış olabileceği değerlendirmesine de yer verildi. Raporda ayrıca ‘hızını yol, hava ve trafik şartlarına göre ayarlama yükümlülüğünü’ ihlal ettiği gerekçesiyle ‘tali kusurlu’ bulunan sürücü Hasbaş’ın, Tuana'nın arkası dönük ve kulaklık takmış olduğunu beyan ettiği için selektör yapmak ve korna çalmak suretiyle aracın solundan geçebileceğini düşündüğü sırada seyrine devam etmesi sonrası kazanın meydana geldiği ifade edildi.

‘ANNE BURALARDAN GİDELİM’ DEMİŞ

Öte yandan Elif Tuana Torun’un annesi Nuray Torun Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede, dava sürecinde psikolojisinin etkilenmesi kaynaklı psikolog ile görüşmeye başlayan kızının, yaşananlar nedeniyle çok üzüldüğünü ve sonrasında ise okula gitmediğini belirtti. Anne Nuray Torun, kazadan kısa süre önce kendisine ‘anne buralardan gidelim’ dediğini, kendisinin de ‘kızım bizim için korktu kaçtı demesinler, mahkemeden sonra bakarız' dediği bildirildi.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 8 Şubat’ta, sanal medyada Tuana Elif Torun ile yazışması nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. İfadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı sonrası Dede, 10 Şubat’ta yeniden ifade için adliyeye çağrılmış, bu kez 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Dede, hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanıp, tahliye edilmişti.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Hasbi Dede, Giresun, Görele, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 13:49:58.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.