Son Dakika Haberleri: Taf Kupası'nda Zirve Galatasaray ve Beşiktaş'ın

Taf Kupası'nda Zirve Galatasaray ve Beşiktaş'ın

1 saat önce

Salonda dördüncü kez yapılan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Kupası'nda erkeklerde Galatasaray, kadınlarda ise Beşiktaş zirveye çıktı.

Taf Kupası'nda Zirve Galatasaray ve Beşiktaş'ın, System.String[]
Salonda dördüncü kez yapılan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Kupası'nda erkeklerde Galatasaray, kadınlarda ise Beşiktaş zirveye çıktı.

İstanbul'daki Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen TAF Kupası'na 14 kulüpten sporcular katıldı.

Erkekler yarışmalarında 56 puan toplayan Galatasaray, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor ve Jandarmagücü'nün önünde kupaya uzandı.

Kadınlarda ise Beşiktaş 30 puanla kupayı kaldırırken, ikinci sırayı Momentum Kulübü, üçüncülüğü ise Boğaziçi Üniversitesi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:00 Kaynak: AA

Beşiktaş, Galatasaray, Spor
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