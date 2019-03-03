Taf Kupası'nda Zirve Galatasaray ve Beşiktaş'ın
1 saat önce
Salonda dördüncü kez yapılan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Kupası'nda erkeklerde Galatasaray, kadınlarda ise Beşiktaş zirveye çıktı.
Salonda dördüncü kez yapılan Türkiye Atletizm
Federasyonu (TAF) Kupası'nda erkeklerde Galatasaray
, kadınlarda ise Beşiktaş
zirveye çıktı. İstanbul
'daki Ataköy
Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen TAF Kupası'na 14 kulüpten sporcular katıldı.
Erkekler yarışmalarında 56 puan toplayan Galatasaray, Ankara Büyükşehir Belediyesi
EGO Spor ve Jandarmagücü'nün önünde kupaya uzandı.
Kadınlarda ise Beşiktaş 30 puanla kupayı kaldırırken, ikinci sırayı Momentum Kulübü, üçüncülüğü ise Boğaziçi Üniversitesi
aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:00 Kaynak: AA
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