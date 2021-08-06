Taliban'dan Kabil'de suikast: Afganistan Medya ve Bilgi Merkezi Başkanı öldürüldü

Afganistan Bilgi ve Medya Merkezi Başkanı Dawa Khan Menapal, başkent Kabil'de Taliban'ın düzenlediği suikast sonucu öldü. Düzenli olarak Afganistan hükümetinin çeşitli konularda izlediği politikalar konusunda tweetler atan Menapal'ın Twitter hesabını 142 bin kişi takip ediyordu.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mirwais Stanikzai, "Maalesef vahşi teröristler bir kez daha alçakça bir eylemle yurtsever bir Afganı şehit ettiler" dedi.

ABD'nin Afganistan'daki Maslahatgüzarı Ross Wilson da Twitter mesajında cinayetin kendisini "üzdüğünü ve tiksindirdiğini" yazdı. Wilson, "Bu cinayetler Afganların insan hakları ve ifade hürriyetine yönelen saldırılardır" ifadelerini kullandı.

Taliban iki gün önce de yine başkent Kabil'de Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi'nin konutuna bombalı ve silahlı bir saldırı düzenlemişti. Savunma Bakanı'nın evde olmadığı ve ailesinin tahliye edildiği açıklanmış ancak en az sekiz sivil yaşamını yitirmişti.

Son bir yıldır başkent Kabil'de düzenlenen en büyük saldırının sorumluluğunu üstlenen Taliban, hükümet yetkililerini hedef almayı sürdüreceğini bildirmişti.

Taliban'ın yıllardır ilk kez bir eyaletin yönetim merkezini ele geçirdiği bildiriliyor. Nimroz eyaletinin yönetim merkezi Zaranc'ın bugün Taliban'ın kontrolüne geçtiği belirtiliyor.

Yerel kaynaklardan gelen bu haber henüz Afganistan hükümetince doğrulanmadı.

Şehirler kuşatma altında

Taliban, ABD ve diğer uluslararası askeri güçlerin20 yıl sonra Afganistan'dan tamamen çekileceklerini açıklamaları sonrası son haftalarda bütün cephelerde ilerlemeye başladı.

Taliban militanları, ülkenin kırsal kesimlerinde geniş alanları ele geçirdikten sonra şimdi de saldırılarını, güneyde Kandahar, ekonomik olarak önemli Herat ve Helmand eyaletinin yönetim merkezi Leşkergah gibi önemli kentlere yöneltmiş görünüyo.

Perşembe gecesi ABD ve Afgan güçleri Leşkergah'daki Taliban mevzilerine karşı hava saldırıları düzenledi.

Hükümet yetkilileri, stratejik olarak önemli bu kenti kaybetmemekte kararlı olduğunu söylüyor ve bölgede çok şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Yetkililer kent halkına bölgeyi tahliye etme çağrısı yaptı. Şu anda binlerce sivil ya evlerinde mahsur kalmış ya da canını kurtarmak için yollara düşmüş durumda.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Cuma günü Afganistan'daki durumu görüşmek üzere toplandı.

Afganistan'ın komşuları da bugünkü toplantılarında durumu değerlendirecek.

Türkmenistan'ın Avaza kentindeki yıllık olağan bölgesel toplantıya Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'dan diplomatlar da katılacak.

Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov Çarşamba günü devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, Afganistan'daki son gelişmelerin herkesi endişelendirdiğini söyledi.

Avrupa Birliği de Perşembe günü bir açıklama yaparak, Afganistan'da "anlamsız şiddet" diye nitelediği olayların son bulması için "acilen, kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi" çağrısı yapmıştı.