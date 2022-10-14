Tapu ve Kadastronun depoda duran eşyaları çocuk sitesine bilişim sınıfı ve kütüphane oldu - Son Dakika
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Tapu ve Kadastronun depoda duran eşyaları çocuk sitesine bilişim sınıfı ve kütüphane oldu

14.10.2022 14:16

Edirne'de Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürlüğünün kullanılmayan eşyalarından Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi'nde kütüphane ve bilişim sınıfı oluşturuldu.

Edirne'de Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürlüğünün kullanılmayan eşyalarından Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi'nde kütüphane ve bilişim sınıfı oluşturuldu.

Tapu ve Kadastro 14. Bölge (Edirne) Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir'in çağrısıyla Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve ilçelerindeki Tapu ve Kadastro Müdürlüklerindeki atıl durumdaki eşyalar Edirne'ye getirildi.

Tasnif edilen eşyalardan eksik olanlar tamamlandı, yıpranmış olanlar ise yenilendi. Elde edilen bilgisayar, yazıcı, masa, sandalye, raf gibi eşyalarla çocuk sitesindeki bir oda kütüphane ve bilişim sınıfı olarak dizayn edildi.

Sınıfın açılışını Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık sitede kalan çocuklarla yaptı. Kırbıyık, sınıfın hayırlı olmasını diledi.

Akdemir de mesai arkadaşlarının emek harcayarak çocukların verim alabileceği bir alan oluşturduğunu bunun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çocukların derslerini ve araştırmalarını güzel bir ortamda yapacağını belirten Akdemir, "İnşallah bu kardeşlerimizden yeni Atatürkler yeni Fatih Sultan Mehmetler, yeni Kuşçu Aliler ve bilim adamları çıkar. Kütüphane ve bilişim sınıfının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da tüm kamu kuruluşları ve hayırseverlerin desteklerini yanlarında hissettiklerini, bunun kendilerine güç verdiğini ifade etti.

Törenin ardından Vali Kırbıyık ve protokol üyeleri toplantı salonunda çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Edirne, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tapu ve Kadastronun depoda duran eşyaları çocuk sitesine bilişim sınıfı ve kütüphane oldu - Son Dakika

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