Savaşın izleri bir bir silindi: Tarihi Emevi Camisi tam 13 yıl sonra yeniden kapılarını açtı - Son Dakika
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Savaşın izleri bir bir silindi: Tarihi Emevi Camisi tam 13 yıl sonra yeniden kapılarını açtı

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Suriye’nin Halep kentindeki tarihi Emevi Camisi, iç savaşta ağır hasar görmesinin ardından 13 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Restorasyon kapsamında 2013'te yıkılan Selçuklu dönemine ait minare, ana bina, avlu ve eklentiler aslına uygun şekilde onarıldı. Açılış törenine Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu’l-Hayr Şükri, Suriye Müftüsü Şeyh Usame er-Rifai ve Halep Valisi Azzam el-Garib katıldı.

Halep’in en önemli tarihi simgelerinden biri olan Emevi Camisi, yıllar süren aradan sonra yeniden cemaatine kavuştu. Restorasyonu tamamlanan caminin minaresi ve diğer bölümleri, açılış gecesi yeşil ışıklarla aydınlatıldı.

Savaşın izleri bir bir silindi: Tarihi Emevi Camisi tam 13 yıl sonra yeniden kapılarını açtı

TÖRENLE İBADETE AÇILDI

Halep Valiliği ile Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğünün iş birliğiyle yürütülen restorasyonun ardından cami, dün düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı. Törene Vakıflar Bakanı Şükri, Müftü er-Rifai ve Vali el-Garib’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Savaşın izleri bir bir silindi: Tarihi Emevi Camisi tam 13 yıl sonra yeniden kapılarını açtı

Konuşma yapan Halep Valisi el-Garib, Allah’ın evlerinden birini yeniden açmanın kendileri için onur olduğunu söyledi.

Savaşın izleri bir bir silindi: Tarihi Emevi Camisi tam 13 yıl sonra yeniden kapılarını açtı

YIKILAN MİNARE ASLINA UYGUN YENİDEN YAPILDI

Restorasyon kapsamında caminin minaresi, eklentileri, ana binası ve avlusundaki hasarlı bölümler onarıldı. Çalışmalarda yıkılan minare ile caminin ana gövdesi, avlusu ve eklentileri aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi.

Savaşın izleri bir bir silindi: Tarihi Emevi Camisi tam 13 yıl sonra yeniden kapılarını açtı

Restorasyon çalışmaları, Beşar Esad rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Halep Vakıflar Müdürlüğü tarafından başlatılmıştı.

Savaşın izleri bir bir silindi: Tarihi Emevi Camisi tam 13 yıl sonra yeniden kapılarını açtı

SAVAŞTA AĞIR HASAR GÖRMÜŞTÜ

Mart 2011'de başlayan gösterilerin ilk çıktığı yerlerden biri olan caminin çevresi, 2012-2016 yılları arasında rejim güçleri ile muhalif gruplar arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oldu. Bölge bu süreçte defalarca el değiştirdi.

Savaşın izleri bir bir silindi: Tarihi Emevi Camisi tam 13 yıl sonra yeniden kapılarını açtı

2013'teki bombardıman ve çatışmalarda yaklaşık bin yıllık Selçuklu minaresi yıkıldı, caminin kubbesi, revakları ve ana bölümleri büyük ölçüde harabeye döndü. Ağır hasar alan cami, o tarihten bu yana ibadete kapalıydı.

Savaşın izleri bir bir silindi: Tarihi Emevi Camisi tam 13 yıl sonra yeniden kapılarını açtı

1300 YILLIK TARİHİ YAPI

Caminin inşasına 8. yüzyılın başında Emevi Halifesi I. Velid döneminde başlandı. Cami, Halife Süleyman bin Abdülmelik döneminde (715-717) tamamlandı. 

Savaşın izleri bir bir silindi: Tarihi Emevi Camisi tam 13 yıl sonra yeniden kapılarını açtı

Plan olarak Şam’daki Emevi Camisi’ni örnek alan yapı, sonraki yüzyıllarda Zengi, Memlük ve Osmanlı dönemlerinde de onarıldı.

Savaşın izleri bir bir silindi: Tarihi Emevi Camisi tam 13 yıl sonra yeniden kapılarını açtı

Caminin harim bölümünde Hz. Zekeriya’ya atfedilen bir türbe bulunuyor. Bu nedenle cami “Zekeriya Camisi” olarak da biliniyor. Selçuklu Sultanı Melikşah döneminde 1090 yılında inşa edilen 45 metre yüksekliğindeki kare planlı taş minare, Suriye’deki en güzel Selçuklu taş süslemesi olarak kabul ediliyordu. 

Savaşın izleri bir bir silindi: Tarihi Emevi Camisi tam 13 yıl sonra yeniden kapılarını açtı

Cami, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki “Halep Antik Kenti” sınırları içinde yer alıyor.

Savaşın izleri bir bir silindi: Tarihi Emevi Camisi tam 13 yıl sonra yeniden kapılarını açtı
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