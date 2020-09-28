Tarihi Kentler Birliği Meclisi 2020 yılı olağan 2. toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Tarihi Kentler Birliği Meclisi 2020 yılı olağan 2. toplantısı gerçekleştirildi

Tarihi Kentler Birliği Meclisi 2020 yılı olağan 2. toplantısı gerçekleştirildi Tarihi Kentler Birliği Olağan Toplantısı'nda Belediye Başkanları ödüllerini aldı Tarihi Kentler Birliği, Birlik Meclisi 2020 yılı Olağan II. Toplantısı gerçekleştirildi.

Tarihi Kentler Birliği Meclisi 2020 yılı olağan 2. toplantısı gerçekleştirildi

Tarihi Kentler Birliği Olağan Toplantısı'nda Belediye Başkanları ödüllerini aldı

İSTANBUL - Tarihi Kentler Birliği, Birlik Meclisi 2020 yılı Olağan II. Toplantısı gerçekleştirildi. Belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda Koruma Özendirme Yarışması ödülleri sahiplerine verildi. Dereceye giren Belediye Başkanlarına ödülleri verildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclis Toplantısına Türkiye'nin dört bir yanından Belediye Başkanları katıldı. Toplantıda yapılan oylamaların ardından ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi A. Faruk Göksu "TKB'nin 20. Yılında Ülke bütününde havza çalışmaları ve Fırat Havzası" adlı sunumunu gerçekleştirdi.

Belediye başkanlarına ödül

ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Özgen'in sunumu ile Koruma Özendirme Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren projelere ödülleri takdim edildi. Tarihi Kentler Birliği ve Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarihi Maraş Kalesi Çevre Düzenleme Projesi; tarihi kent merkezinde geçmişte yürüttüğü çarşı ve mahalle ölçeğinde çalışmalarına ek olarak koruma yaklaşımının son parçasını tamamlayan kalenin canlandırılmasına yönelik uyguladığı çevre düzenleme projesi ve uygulaması ile ödüle layık görüldü.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ise, 2012 yılından bu yana devam eden Ölümsüzlük Kenti Misis projesi

kapsamında yürüttüğü bütüncül, çok katmanlı ve kapsamlı koruma stratejisi projesi ve uygulaması ile ödüle layık görüldü.

"Birlikte hareket ettiğimizde ne kadar büyük bir sinerjinin doğacağını biliyoruz"

Törenin başlangıcında konuşma yapan Tarihi Kentler Birliği ve Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör "Sayın Bakanım, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanım, çok değerli Kültür ve Turizm Bakan Yardımcım, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanım, Değerli Belediye Başkanlarımız hepinizi saygı ile muhabbet ile selamlıyorum. Eylül ayı olağan toplantımızın ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün katılımları ile bizi onurlandıran çok değerli Bakan Yardımcıma bir kez daha teşekkür ediyorum çünkü bizler hem merkezi idareler hem yerel yönetimler olarak bir bütün ve birlikte hareket ettiğimizde ne kadar büyük bir sinerjinin doğacağını biliyoruz ve inanıyoruz" dedi.

"Bizi bu ödüle layık görenlere çok teşekkür ediyoruz"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir "Bugün Tarihi Kentler Birliği'nin Eylül ayı Olağan toplantısı için İstanbuldayız. Burada çeşitli dallarda ödül alan belediyelerimize ödüller verildi. Biz de Yüreğir Belediyesi olarak 'Ölümsüzlük Şehri Misis' temalı projemiz ile uygulama özel ödülüne layık görüldük. Bizi bu ödüle layık görenlere çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Metin Sözen hocamızın adına bu ödülü almak bizim için çok kıymetli. Kendisi hakikaten tarihi kentlere çok önem veren bu konuda ufuk açıcı eserler ortaya koyan bir büyüğümüz. Bugün Misis ile ödül almak bizim için gurur verici. Zira Misis Neolitik Çağ'dan beri yaşamın durmaksızın devam ettiği bir yer. Ölümsüzlük iksirinin Ceyhan Nehri'ne düşürüldüğünün rivayet edildiği bir yer. Misis köprüsü Ceyhan Nehri üzerinde, Seyhan Nehri üzerindeki taş köprü ile beraber doğu ile batı arasındaki geçiş güzergahının ana eksenlerinden bir tanesi. Misis kazılarını Adana Müze Müdürlüğü riyasetinde bir İtalyan ekibi yapıyor. Böylece amacımız tarihi eserlerin, tarihi değerlerimizin günlük yaşayan yerler haline getirilmesi. İnşallah bundan sonraki süreçte de Adana'yı Misis'i insanlarımıza daha çok tanıtıp şehir dışından insanlarımızın gelip gördüğü yerler haline getirmek istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Tarihi Kentler Birliği Meclisi 2020 yılı olağan 2. toplantısı gerçekleştirildi
Tarihi Kentler Birliği Meclisi 2020 yılı olağan 2. toplantısı gerçekleştirildi
Tarihi Kentler Birliği Meclisi 2020 yılı olağan 2. toplantısı gerçekleştirildi
Tarihi Kentler Birliği Meclisi 2020 yılı olağan 2. toplantısı gerçekleştirildi
Tarihi Kentler Birliği Meclisi 2020 yılı olağan 2. toplantısı gerçekleştirildi
Tarihi Kentler Birliği Meclisi 2020 yılı olağan 2. toplantısı gerçekleştirildi
Tarihi Kentler Birliği Meclisi 2020 yılı olağan 2. toplantısı gerçekleştirildi

Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 18:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi Kentler Birliği Meclisi 2020 yılı olağan 2. toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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