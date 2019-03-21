Son Dakika Haberleri: Tarihin Gölgesindeki Müzik Ziyafetine Yoğun İlgi

Tarihin Gölgesindeki Müzik Ziyafetine Yoğun İlgi

14 dakika önce

Müze ziyaretçilerini müzikle buluşturmak, tarihi atmosferleri gerek opera gerek halk ezgileriyle doldurmak amacıyla düzenlenen müze konserleri, yabancı turistlerin yanı sıra her yaştan ziyaretçiden büyük ilgi görüyor.

Tarihin Gölgesindeki Müzik Ziyafetine Yoğun İlgi, System.String[]
Müze ziyaretçilerini müzikle buluşturmak, tarihi atmosferleri gerek opera gerek halk ezgileriyle doldurmak amacıyla düzenlenen müze konserleri, yabancı turistlerin yanı sıra her yaştan ziyaretçiden büyük ilgi görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Müzelerde Müzik" etkinliği, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenleniyor.

İstanbul Arkeoloji, Topkapı Sarayı, Anadolu Medeniyetleri, Adana, İzmir Arkeoloji, Efes, Antalya, Edirne, Mersin, Bursa, Sivas, Şanlıurfa ve Diyarbakır müzeleri olmak üzere, toplam 11 ilde 13 müze müdürlüğündeki etkinlikler belirli aralıklarla yapılıyor.

Etkinliklerin başlatıldığı geçen eylülden şubat sonuna kadar 67 konser düzenlendi. Yerli ziyaretçilerin yanında yabancı turistler de konserlere ilgi gösteriyor.

Farklı yelpazedeki ezgiler ziyaretçilerle buluşuyor

Türkiye'nin dört bir yanındaki müzelerde yapılan etkinliklerde, aryalardan klasik Türk musikisi eserlerine, türkülerden klasik müzik dinletilerine kadar farklı yelpazede ezgiler ziyaretçilerle buluşuyor.

Mehter takımı gösterilerine de yer verilen etkinliklerde müze ziyaretçileri, Anadolu'nun binlerce yıllık kadim tarihine ait eserlerin gölgesinde müzik ziyafetine tanıklık ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:35 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Palmiye Ödülleri Sahiplerini Bulacak İlluminati Tarikatı Emlak Kralına Kancayı Taktı! Son Dakika! Malatya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Memur ve Memur Emeklisinin Gözü Ek Göstergede
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 09:49:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihin Gölgesindeki Müzik Ziyafetine Yoğun İlgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]