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Tarık Akan beşinci ölüm yıl dönümünde anılıyor: Bir daha dünyaya gelsem yine sinemacı olurdum - Son Dakika

Tarık Akan beşinci ölüm yıl dönümünde anılıyor: Bir daha dünyaya gelsem yine sinemacı olurdum

15.09.2021 19:15
Tarık Akan beşinci ölüm yıl dönümünde anılıyor: Bir daha dünyaya gelsem yine sinemacı olurdum, System.String[]

AİLESİNİN ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUYeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen ve Kemal Sunal ile başrolleri paylaşan oyuncu, Hüseyin Yaşar Üregül ile Yaşar Üregül çiftinin üçüncü çocuğu olarak 13 Aralık 1949'da dünyaya geldi.

AİLESİNİN ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen ve Kemal Sunal ile başrolleri paylaşan oyuncu, Hüseyin Yaşar Üregül ile Yaşar Üregül çiftinin üçüncü çocuğu olarak 13 Aralık 1949'da dünyaya geldi.

<a class='keyword-sd' href='/tarik-akan/' title='Tarık Akan'>Tarık Akan</a> beşinci ölüm yıl dönümünde anılıyor: Bir daha dünyaya gelsem yine sinemacı olurdum

ASIL ADI TAHSİN TARIK ÜREGÜL

Asıl adı Tahsin Tarık Üregül olan sanatçı, subay olan babasının görevi dolayısıyla Erzurum Dumlupınar İlkokulunda başladığı eğitimini Kayseri'de sürdürdü. Babasının emekliliğinin ardından ailesiyle İstanbul'da yaşamaya başlayan sanatçı, ortaokul ve liseyi Bakırköy'de tamamladı. Sanatçı, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden ayrılarak, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okuluna girdi.

Tarık Akan beşinci ölüm yıl dönümünde anılıyor: Bir daha dünyaya gelsem yine sinemacı olurdum

'FERİT' İSMİ ONUNLA HAFIZALARA KAZINDI

Gazetelerde çıkan, "Zengin aile çocuğunu oynuyorum ama ben öyle değilim ki. Öyle de büyümedim." sözleriyle 1970'li yıllarda Yeşilçam'da canlandırdığı yakışıklı ve zengin genç "Ferit" karakterine göndermede bulunan sanatçı, katıldığı bir televizyon programında yaşamının gerçek yüzünü şu sözlerle aktarmıştı:

Tarık Akan beşinci ölüm yıl dönümünde anılıyor: Bir daha dünyaya gelsem yine sinemacı olurdum

'DENİZİ İLK KEZ ORTAOKUL SON SINIFTA GÖRDÜM'

"Ben emekli bir albay çocuğuyum. Bütün yaşantımız Anadolu'da, dağların tepesinde geçmiş. İlk kez, ortaokul son sınıfta İzmit'e geldiğim zaman denizi orada gördüm. Türkçem bile bozuk. Kayseri'de uzun süre kalmışız. Kars'ta, Erzurum'da kalmışız. Çocuklarla oynaya oynaya, onların diksiyonunu almışım. Ama sonra İstanbul'da düzeldi. Bakırköy'e geldik. Zar zor yaşıyoruz. Evde, dedem, abim ve ablam var. Öyle kalabalık bir aileyiz. Babam emeklilikten sonra Kasımpaşa'da düğün salonunda müdürlük yapıyordu. Gece yarısı geliyordu. Ben liseye gidiyorum, para yetmiyordu. Lise bittiği ara, geçimimi sağlamak için, arkadaşlarımla işportacılığa başladık."

Tarık Akan beşinci ölüm yıl dönümünde anılıyor: Bir daha dünyaya gelsem yine sinemacı olurdum

SOLAN BİR YAPRAK GİBİ FİLMİYLE SİNEMAYA BAŞLADI

Tarık Akan, 1970'te "Kozalak Zeki" lakaplı arkadaşı Zeki İrfanoğlu'nun ısrarıyla girdiği "Ses" dergisinin "Sinema Artist Yarışması"nda birinci oldu. Yönetmen Mehmet Dinler'in "Solan Bir Yaprak Gibi" adlı filmiyle 1971'de sinemaya adım atan sanatçı, filmin ardından Tarık Akan adını kullanmaya başladı.

Tarık Akan beşinci ölüm yıl dönümünde anılıyor: Bir daha dünyaya gelsem yine sinemacı olurdum

FİLİZ AKIN İLE BAŞROL

Uzun boyu, yeşil gözleri ve sempatik tarzıyla izleyenlerin beğenisini kazanan sanatçı, aynı yıl Sadık Şendil'in kaleme aldığı, Orhan Aksoy'un yönettiği "Emine" filminde, Filiz Akın ile başrolü paylaştı.  Bir dönem "Kartpostal Çocuk" olarak anılan Akan, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı ve Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden, 1973 yapımı "Canım Kardeşim" ile 1974 yapımı "Hababam Sınıfı"nda başrol oynadı. Sanatçı, 1970-1975'te, yılda 12 filmde rol alarak Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri haline geldi.

Tarık Akan beşinci ölüm yıl dönümünde anılıyor: Bir daha dünyaya gelsem yine sinemacı olurdum

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Oynadığı filmlerde genellikle "Ferit" adını kullanan Akan, Gülşen Bubikoğlu ile "Ah Nerede", Emel Sayın ile "Mavi Boncuk", Hülya Koçyiğit ile "Sev Kardeşim", Hale Soygazi ile "Gece Kuşu Zehra" filmlerinde rol aldı. Filmler, sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Tarık Akan beşinci ölüm yıl dönümünde anılıyor: Bir daha dünyaya gelsem yine sinemacı olurdum
TARZIYLA YEŞİLÇAM'A DAMGA VURDU

Tarzıyla 1970'li yıllara damgasını vurarak Yeşilçam'ın jönleri arasına giren ve her rolün altından başarıyla kalkan Akan, 1977'de Zeki Ökten'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Sürü" filminin ardından politik filmlerde rol almaya başladı. Tarık Akan, salon filmlerinde oynamamaya karar verip, sinemada farklı bir yola girmesinin ardından, Cüneyt Arkın ile "Maden" filminde başrol oynadı. Büyük ilgi gören 1978 yapımı filme ilişkin verdiği bir röportajda Akan, şu ifadeleri kullanmıştı: "(Maden) O dönem Türkiye'nin en çok seyredilen filmi ve benim de en çok para kazandığım filmdir. O dönemde tüm sendikaların, işçi sendikalarının her yerinde, dağ başlarına kadar çıkartılıp oynatılan bir filmdir. Görevini çok güzel yerine getirmiştir. Sendikacılık, işçilik, işçi olmak, emek, sermaye nedir, açık ve net olarak altı çizilmiş olarak veren filmlerden biridir."

Tarık Akan beşinci ölüm yıl dönümünde anılıyor: Bir daha dünyaya gelsem yine sinemacı olurdum

1970'DE VATAN BORCUNU ÖDEDİ

Sanatçı, 1979'da askere gitti, yedek subay olarak Denizli'de vatani görevini tamamladı. Senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı, Şerif Gören ile Güney'in yönettiği 1982 yapımı Altın Palmiye ödüllü "Yol" filminde de rol alan Akan, 1990'da Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan "Karartma Geceleri"nin başrolünde yer aldı.

Tarık Akan beşinci ölüm yıl dönümünde anılıyor: Bir daha dünyaya gelsem yine sinemacı olurdum

'ANNE KAFAMDA BİT VAR'

Tarık Akan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından 1981'in başlarında, Almanya'da yaptığı bir konuşma yüzünden Türkiye'ye dönüşünde tutuklandı. 12 yıl hapis istemiyle yargılanarak 2,5 ay hücre hapsi cezası alan sanatçı, suçsuzluğunun ispat edilmesi üzerine beraat etti. Akan, hapishane günlerini ve darbe sürecini 2002'de yayımlanan "Anne Kafamda Bit Var" kitabında kaleme aldı.

Tarık Akan beşinci ölüm yıl dönümünde anılıyor: Bir daha dünyaya gelsem yine sinemacı olurdum

ULUSLARARASI ALANA AÇILDI

Libya yapımı "Leyla ile Mecnun" filminde oynayarak uluslararası sinemaya da açılan Akan, 1991'de Bakırköy'deki Taş Mektep adlı ilkokulun ortaklarından biri oldu, 1995'te Aziz Nesin'in vefatından sonra "Nesin Vakfı" başkanlığını devraldı. Usta sanatçı, 1997'de yönetmen Yusuf Kurçenli ile hayata geçirdiği "Antika Talanı" adlı belgeselin seslendirmesini de yaptı.

Tarık Akan beşinci ölüm yıl dönümünde anılıyor: Bir daha dünyaya gelsem yine sinemacı olurdum

ANTİK TARİHE DİKKAT ÇEKTİ

Televizyon kanalları için "Taşların Sırrı" adlı belgesele de imza atan sanatçı, Türkiye'deki antik tarihe dikkati çekmeye çalıştı. Sanatçı ayrıca Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı adına "Atatürk'ün Alev Çiçekleri" ve Nazım Hikmet konulu "Işık Yontucusu" adlı belgesellerle "Anadolu'da Romalıların Ayak İzleri", "Afrodisias" ve "Perge'nin Lahitleri" adlı yapımların yönetmenliğini yaptı.

Tarık Akan beşinci ölüm yıl dönümünde anılıyor: Bir daha dünyaya gelsem yine sinemacı olurdum

YEDİ KEZ ALTIN PORTAKAL ÖDÜLÜ KAZANDI

Usta oyuncu, ilk kez 1973'te "Suçlu" filmindeki rolüyle Altın Portakal'da aldığı "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü, 1978'de "Maden", 1980'de "Adak ve Sürü", 1984'te "Pehlivan", 1989'da "Üçüncü Göz", 1990'da "Karartma Geceleri", 2003'te ise "Gülüm" filmindeki rolüyle kazandı. Böylece 7 kez Altın Portakal ödülü alan tek erkek oyuncu oldu. Sanatçı Akan, 1985'te Berlin Uluslararası Film Festivali'nde mansiyon, 1992'de Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu", 1996'da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü", 2006'da Sinema Yazarları Derneği "Onur Ödülü", 2007'de ise Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği'nde "Sinema Emek Ödülü" kazandı.

Tarık Akan beşinci ölüm yıl dönümünde anılıyor: Bir daha dünyaya gelsem yine sinemacı olurdum

SERVETİNİ YARDIM KURULUŞLARINA BAĞIŞLADI

Barış Zeki, Yaşar Özgür ve Özlem isimli üç çocuğu bulunan ve bütün servetini yardım vakıf ve kuruluşlarına bağışlayan usta oyuncu, 16 Eylül 2016'da, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

Tarık Akan beşinci ölüm yıl dönümünde anılıyor: Bir daha dünyaya gelsem yine sinemacı olurdum
"HİÇBİR FİLMİM İÇİN 'BUNU NEDEN YAPTIM' DEMEDİM"

Vefatından kısa süre önce verdiği bir röportajda, yaşamı boyunca 120 filmde oynadığına vurgu yapan ünlü oyuncu, şunları anlatmıştı: "120 film az bir rakam değil. Bir de bu filmlere baktığınız zaman, çoğu Anadolu'da, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde çekilmiş. Müthiş baskılar, zorluklar, parasızlık, sefalet ve büyük uğraşlar içerisinde çekilmiş, büyük yapıtlar ortaya çıkmış. Oynadığım hiçbir film için 'Neden bunu yaptım', 'Neden bunu oynadım' diye bir şey asla söylemedim."

Tarık Akan beşinci ölüm yıl dönümünde anılıyor: Bir daha dünyaya gelsem yine sinemacı olurdum

Adile Naşit, Münir Özkul, Tarık Akan, Şener Şen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Tarık Akan beşinci ölüm yıl dönümünde anılıyor: Bir daha dünyaya gelsem yine sinemacı olurdum - Son Dakika Magazin


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