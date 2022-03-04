Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı

04.03.2022 00:59

Resmi Gazete'de yayımlanan Atama kararına göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevden affını istedi. Pakdemirli'den boşalan koltuğa Vahit Kirişçi atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti.

VAHİT KİRİŞCİ ATANDI

Karara göre; Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci atandı. Resmi Gazete'deki kararda, "Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı

8 BAKAN DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 10 Temmuz 2018'de belirlenen ve 16 bakandan oluşan ilk kabinesinden şimdiye kadar 8 bakan ayrıldı.

VAHİT KİRİŞCİ KİMDİR?

Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Saniye'dir. Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi. 22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi. İngilizce bilen Kirişci, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı
Vahit Kirişci

BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR?

Bekir Pakdemirli, 1973 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Başkent Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nde doktora çalışmalarını yürüttü. Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. Uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey yöneticilik görevinin ardından, yine aynı şirkette danışmanlık yaptı. Turkcell, BİM ve Albaraka Katılım Bankası'nda yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik hobileri vardır. İngilizce bilen Pakdemirli, evli, dört çocuk sahibidir.

Son Dakika: Tarım Bakanlığı'nda görev değişimi! Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı
Bekir Pakdemirli
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Kabine'de yeni görev değişimi! Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kimdir? Kabine'de yeni görev değişimi! Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kimdir? Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı.

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Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı - Son Dakika


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