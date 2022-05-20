Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti

20.05.2022 16:56

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azerbaycan temasları kapsamında, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl ve Zengilan illerini ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azerbaycan temasları kapsamında, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl ve Zengilan illerini ziyaret etti.

Bakü'den, Ermeni işgalinin sonlandırılmasının hemen ardından inşasına başlanan ve açılışı 26 Ekim 2021'de yapılan Fuzuli Havalimanı'na uçakla gelen Kirişci, buradan Cebrayıl iline geçti.

Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov'un da eşlik ettiği Kirişci ilk olarak, Nisan 2016'da yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusunun kontrolü yeniden sağladığı Çocuk Mercanlı köyünde incelemelerde bulundu.

Çocuk Mercanlı köyünde çocuklarla ilgilenen Kirişci, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliğince (TÜİB) köyde kurulan hediyelik eşya atölyesinde incelemelerde bulundu. TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Kirişci'ye bölgede yaptıkları faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Kirişci daha sonra Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığınca Cebrayıl ilinde oluşturulan "Türkiye-Azerbaycan Dostluk Bahçesi"ne fidan dikti.

Zengilan ilinde "akıllı köy" konseptiyle yeniden yapılandırılan Ağalı köyünü de ziyaret eden Kirişci, burada incelemelerde bulundu.

Kirişci, Zengilan'da Türk ve Azerbaycanlı yatırımcıların hayata geçirdiği, temeli Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından atılan Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette Kirişci'ye AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı Başkanı Orhan Memmedov da eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti

YORUMLAR
500
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Azerbaycan'da Tarım ve Gıda Fuarı'nı ziyaret etti Açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Azerbaycan'da Tarım ve Gıda Fuarı'nı ziyaret etti Açıklaması Bakan Kirişci, Azerbaycan'da Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti Bakan Kirişci, Azerbaycan'da Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
22:45 ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya gezisi Güney Kore'den başladı!
22:42 Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
22:41 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: İmamoğlu'na siyasi yasak getirilirse Erdoğan'ın oyu sıfıra düşer
22:17 Spiker Selçuk Tepeli'nin canlı yayında bardak fırlatmasından sonra Şahan'ın skeci tekrar gündem oldu!
22:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boris Johnson telefonda görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği değerlendirildi
22:12 Mansur Yavaş'a, AK Parti cephesinden Oran Kavşağı eleştirisi: Beceriksizlik
22:02 Rus işgali ihtimali Finlandiya'yı tedirgin etti: NATO'ya üyelik sürecimizi hızlandırın
21:44 Premier Lig'de şaşkınlık yaratan olay! Kadın taraftar, yıldız futbolcunun kalçasına tokat attı
21:31 Ülkeyi karıştıran olay! Arabada cinsel ilişkiye girdiler, kendilerini uyaran polisi ezip geçtiler
21:03 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı: Haziran'da yüzde 20'yi buluyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 23:04:03. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement