Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azerbaycan temasları kapsamında, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl ve Zengilan illerini ziyaret etti.

Bakü'den, Ermeni işgalinin sonlandırılmasının hemen ardından inşasına başlanan ve açılışı 26 Ekim 2021'de yapılan Fuzuli Havalimanı'na uçakla gelen Kirişci, buradan Cebrayıl iline geçti.

Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov'un da eşlik ettiği Kirişci ilk olarak, Nisan 2016'da yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusunun kontrolü yeniden sağladığı Çocuk Mercanlı köyünde incelemelerde bulundu.

Çocuk Mercanlı köyünde çocuklarla ilgilenen Kirişci, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliğince (TÜİB) köyde kurulan hediyelik eşya atölyesinde incelemelerde bulundu. TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Kirişci'ye bölgede yaptıkları faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Kirişci daha sonra Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığınca Cebrayıl ilinde oluşturulan "Türkiye-Azerbaycan Dostluk Bahçesi"ne fidan dikti.

Zengilan ilinde "akıllı köy" konseptiyle yeniden yapılandırılan Ağalı köyünü de ziyaret eden Kirişci, burada incelemelerde bulundu.

Kirişci, Zengilan'da Türk ve Azerbaycanlı yatırımcıların hayata geçirdiği, temeli Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından atılan Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette Kirişci'ye AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı Başkanı Orhan Memmedov da eşlik etti.