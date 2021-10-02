Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Mersin Stantına Yoğun İlgi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi"nde yerini aldı. Belediyelerin tarımsal üretime verdiği katkıların ele alındığı zirveye, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ile birlikte katıldı. 160 belediye ve 300'ün üzerinde kooperatifin katıldığı etkinlikte, belediyelerin kooperatiflerle yaptığı ortak çalışmalar sonucunda ortaya çıkan birçok ürün ziyaretçilerle buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin stantını CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da ziyaret etti.

Tarım kenti Mersin Büyükşehir'in stantı yoğun ilgi gördü

CHP Genel Merkezi Yerel Yönetimler Komisyonu ve Tarım Komisyonu iş birliğiyle CHP'li belediyelerin tarıma verdiği desteklerin değerlendirilip kamuoyuna tanıtılması ve ilerleyen süreçlerdeki yol haritasının belirlenmesi amacıyla İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, belediyelerin dönem içinde gerçekleştirdikleri tarıma dayalı çalışmaları ve sosyal belediyecilik hizmetlerinin tanıtılması amaçlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarım kenti Mersin'de özellikle kırsal üretici odaklı yürüttüğü projeleri tanıtırken, iş birliği içinde birçok projede kol kola yol aldığı Mersinden Kadın Kooperatifi, Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Tarsus Eshab-ı Kehf Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Anamur Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile stantta yerini aldı. Büyükşehir'in stantında taze ve kuru gıda ürünleri, fermente ürünler, alternatif tarım ürünleri ve el sanatları ürünleri tanıtıldı.

Zirvede ayrıca, Büyükşehir Belediyesi'nin Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim, Kazanç Projesi, Süt Senin Gurur Mersin'in, Mersin Hamile Bakım Sütü, Sanal Kadın Üretici Pazarı E-Ticaret Platformu, Yerel Ürünlere Sahip Çıkma Projesi, Mersinden Güneş Enerjisi ile Kurutma Tesisi gibi birçok projesi de tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 2. 10. 2021 14: 17: 44