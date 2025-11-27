Tarsus'ta Kadın Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Tarsus'ta Kadın Cinayeti

Haberin Videosunu İzleyin
Tarsus\'ta Kadın Cinayeti
27.11.2025 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tarsus\'ta Kadın Cinayeti
Haber Videosu

Ayrılma aşamasındaki koca, 4 çocuk annesi kadını tüfekle öldürdü. Olayın nedeni uzaklaştırma kararı.

Türkiye'nin beka sorunu kadın cinayetleri durdurulamıyor. Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kırklarsırtı Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde yer alan bir evin önünde bir kadın cinayeti daha işlendi.

EŞİNİ KATLETTİ, ÇOCUĞU POLİSE HABER VERDİ

Alınan bilgiye göre, sabah karşı meydana gelen olayda evin önüne giden şüpheli A.Ç., daha önce uzaklaştırma kararı aldıran boşanma aşamasındaki eşi Emine Ç.'yi (42), tüfekle peş peşe ateş ederek vurdu. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan çocuklardan İ.Ç. (24), babasının aracıyla bölgeden uzaklaştığını görerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

"UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM" DEDİ

Yapılan inceleme sonrasında cenaze hastane morguna kaldırıldı. Bu sırada şüpheli koca ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Şüphelinin olayda kullandığı silah ise bir site bahçesine bıraktığı aracında bulunarak el konuldu. Şüphelinin ilk ifadesinde cinayeti, eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı için işlediğini söylediği öğrenildi.

Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

UZAKLAŞTIRMA KARARI BİTELİ 1 AY OLMAMIŞ

Öte yandan, 4 çocuk annesi Emine Ç'nin 2 ay önce mahalleye taşındığı, aldırdığı uzaklaştırma kararının geçen ayın sonunda bittiği alınan bilgiler arasında yer aldı.

Komşulardan Birgül Çelik, peşe silah sesleri geldiğini vurulan kadının olay yerinde öldüğünü belirterek, ailenin mahalleye yakın zamanda taşındığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

SADECE EKİM AYINDA 19 KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre; sadece ekim ayında 19 kadın cinayeti işlendi, 22 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Kadınların yüzde 42'si aile bireyleri tarafından öldürüldü.

11 KADININ HANGİ BAHANEYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLEMEDİ

Katledilen 19 kadından 7'si boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair kararlar almak istemesi bahanesi ile 1'i kızının kına merasimi eksiklikleri bahanesi ile öldürülürken 11 kadının ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Mersin, Gündem, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Tarsus'ta Kadın Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte ev ilanıyla dolandırıcılık yapan şüphelileri polis kılık değiştirerek yakaladı Sahte ev ilanıyla dolandırıcılık yapan şüphelileri polis kılık değiştirerek yakaladı
ABD’de tutuklu Türk akademisyen Furkan Dölek özgürlüğüne kavuştu ABD'de tutuklu Türk akademisyen Furkan Dölek özgürlüğüne kavuştu
Tarihi araştırma yaparken servet buldu Hemen ekiplere teslim etti Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
Acil olarak hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek tekrar cezaevine götürüldü Acil olarak hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek tekrar cezaevine götürüldü
Havacılık tarihinde kritik adım 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Hopa açıklarında Rus menşeili roket motoru bulundu Hopa açıklarında Rus menşeili roket motoru bulundu
Cem Uzan’a soğuk duş TMSF, Paris’teki gizli kasasına el koydu Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu
’’Delirmek üzereyim’’ diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu ''Delirmek üzereyim'' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı
Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı

10:49
Hong Kong’daki dev sitede çıkan yangında ölü sayısı 55’e yükseldi
Hong Kong'daki dev sitede çıkan yangında ölü sayısı 55'e yükseldi
10:34
Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi’ne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir
Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir
10:21
Papa yola çıktı, geliyor Buraya ayak bastığı an her şey değişecek
Papa yola çıktı, geliyor! Buraya ayak bastığı an her şey değişecek
10:20
ABD’yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu 10 yıl boyunca orduda görev yapmış
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış
09:39
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu
09:20
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu’nun üzerine beton dökmez
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez
09:19
Mbappe hayret içinde kaldı Xabi Alonso Arda Güler’den maç sonu özür diledi
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi
08:59
Galatasaray’ın yıldızı Fenerbahçe derbisine yetişecek
Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisine yetişecek
08:49
Papa 14. Leo Türkiye yolunda İlk durağı bakın neresi olacak
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
07:48
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de Vergi, harç ve cezalar artıyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor
06:21
ABD’yi ayağa kaldıran saldırı Trump’tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi
03:38
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 44’e yükseldi, 279 kişi kayıp
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2025 11:42:51. #7.13#
SON DAKİKA: Tarsus'ta Kadın Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.