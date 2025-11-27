Tarsus\'ta Kadın Cinayeti

Türkiye'nin beka sorunu kadın cinayetleri durdurulamıyor. Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kırklarsırtı Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde yer alan bir evin önünde bir kadın cinayeti daha işlendi.

EŞİNİ KATLETTİ, ÇOCUĞU POLİSE HABER VERDİ

Alınan bilgiye göre, sabah karşı meydana gelen olayda evin önüne giden şüpheli A.Ç., daha önce uzaklaştırma kararı aldıran boşanma aşamasındaki eşi Emine Ç.'yi (42), tüfekle peş peşe ateş ederek vurdu. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan çocuklardan İ.Ç. (24), babasının aracıyla bölgeden uzaklaştığını görerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

"UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM" DEDİ

Yapılan inceleme sonrasında cenaze hastane morguna kaldırıldı. Bu sırada şüpheli koca ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Şüphelinin olayda kullandığı silah ise bir site bahçesine bıraktığı aracında bulunarak el konuldu. Şüphelinin ilk ifadesinde cinayeti, eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı için işlediğini söylediği öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI BİTELİ 1 AY OLMAMIŞ

Öte yandan, 4 çocuk annesi Emine Ç'nin 2 ay önce mahalleye taşındığı, aldırdığı uzaklaştırma kararının geçen ayın sonunda bittiği alınan bilgiler arasında yer aldı.

Komşulardan Birgül Çelik, peşe silah sesleri geldiğini vurulan kadının olay yerinde öldüğünü belirterek, ailenin mahalleye yakın zamanda taşındığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SADECE EKİM AYINDA 19 KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre; sadece ekim ayında 19 kadın cinayeti işlendi, 22 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Kadınların yüzde 42'si aile bireyleri tarafından öldürüldü.

11 KADININ HANGİ BAHANEYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLEMEDİ

Katledilen 19 kadından 7'si boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair kararlar almak istemesi bahanesi ile 1'i kızının kına merasimi eksiklikleri bahanesi ile öldürülürken 11 kadının ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.