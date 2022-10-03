Taşova CHP İlçe Başkanlığı ahde vefa programı düzenledi - Son Dakika
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Taşova CHP İlçe Başkanlığı ahde vefa programı düzenledi

03.10.2022 17:20
Taşova CHP İlçe Başkanlığı ahde vefa programı düzenledi

Taşova CHP İlçe Başkanlığı tarafından ahde vefa programı düzenlendi.

Taşova CHP İlçe Başkanlığı tarafından ahde vefa programı düzenlendi.

İlçede bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, İl Başkanı Turgay Sevindi, İlçe Başkanı Ömer Özalp ile önceki yıllarda partide görev yapmış partililer katıldı.

Tuncer, yaptığı konuşmada, gönüllerindeki cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Bu seçimin ben değil, biz deme seçimi olduğunu ifade eden Tuncer,

"Türkiye 100. yaşını ülkenin en önemli seçimi ile yaşayacak. Bu seçimin her seçimden büyük bir farkı var. Türkiye Cumhuriyeti'nin fabrika ayarlarına dönüş, parlamenter rejime, demokrasiye ve adalete geçiş seçimi olacaktır. Bizlerin ve ülkenin geleceği olan gençlerimizin yaşamaya ve keyif alıp almayacaklarına karar verme seçimidir. Bu seçim Cumhuriyetin ikinci yüzyılında hem Mustafa Kemal Atatürk'e hem cumhuriyete hem de demokrasiye sahip çıkma seçimidir" diye konuştu.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Amasya, Taşova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşova CHP İlçe Başkanlığı ahde vefa programı düzenledi - Son Dakika

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