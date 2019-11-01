Tayland'da 35. ASEAN Zirvesi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bugün başlayan 35'inci Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Zirvesi'nde, katılımcı ülkelerin liderleri bölgesel ve küresel sorunları ele alacak.

ASEAN 2019 dönem başkanlığını yürüten Tayland, "Sürdürülebilirlik için iş birliğinin ilerletilmesi" teması ile 4 gün sürecek 35. ASEAN Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Yarın düzenlenecek ASEAN Liderler Zirvesi'ne Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Malezya Başkanı Mahathir Muhammed gibi üye ülke liderlerinin yanı sıra birliğin diyalog ortağı ülkelerden de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev gibi çeşitli düzeyde liderler katılacak.

Bölgesel sürdürülebilirlik için ASEAN üyesi ülkeler ile diğer ülkeler arasındaki iş birliğinin gelişmesi amaçlanan toplantılarda, başlıca bölgesel güvenlik, ekonomik kalkınma ve sosyo-kültür konuları gündeme alınacak.

ASEAN Zirvesi kapsamında Doğu Asya Zirvesi'nin de düzenleneceği üst düzey toplantılarda, görüşmeleri süren bölgesel kapsamlı ekonomik iş birliği, serbest ticaret anlaşmaları, Hint-Pasifik meseleleri, Peru ve Almanya gibi dünya genelinden çeşitli ülkelerle ticaretin geliştirilmesi ve iş birlikleri masaya yatırılacak.

Zirvede ayrıca, Güney Çin Denizi, Kore Yarımadası ve Arakan sorunlarının yanı sıra ekonomi, siber güvenlik, iklim değişikliği ve terörle mücadele gibi meseleler görüşülecek.

Zirve için üst düzey güvenlik önlemi

Bu arada Tayland hükümeti, zirve için 17 bin personel ile üst düzey güvenlik önlemi alırken, bazı yollarda zirve boyunca trafiğe kapalı olacak.

Trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla zirve süresince kamu kurumları ve okullar tatil edilirken, başkentteki bazı özel şirketler de kapalı olacak.

ASEAN, 1967'de Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland arasında Bangkok Deklarasyonu'nun imzalanmasıyla kuruldu. Birlik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin desteklenmesinin yanı sıra bölgesel barış ile güvenliğin artırılmasını amaçlıyor.

Papua Yeni Gine ve Doğu Timor'un gözlemci statüsüne sahip olduğu birlikte, ABD, Çin, Kanada, Rusya, Avrupa Birliği (AB), Japonya, Güney Kore, Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda diyalog ortağı ülkeler arasında bulunuyor. Birlikte, Türkiye, Pakistan, Norveç ve İsviçre sektörel diyalog ortağı olarak yer alırken, Şili ve Almanya'nın da kalkınma ortağı statüsü bulunuyor.

ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

Zirve, 4 Kasım'da sona erecek.