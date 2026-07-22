Tayt tartışmasına konu olan Vali Çiçekli, Ardahan'dan ayrıldı! Dikkat çeken görüntüler - Son Dakika
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Tayt tartışmasına konu olan Vali Çiçekli, Ardahan'dan ayrıldı! Dikkat çeken görüntüler

22.07.2026 15:47
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Tayt giydiği için tartışmalara konu olan ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Ardahan’dan törenle uğurlandı. Çiçekli kentten ayrılırken bir grup bisikletli sporcu konvoy oluşturarak eşlik etti.

Ardahan'da katıldığı bisiklet festivalinde giydiği spor kıyafeti nedeniyle tartışmaların odağı olan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile merkeze alınan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, kentten törenle uğurlandı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı veda töreninde, bisikletli sporcular da eski valiye pedal çevirerek eşlik etti.

"BANA GÜVENENLERİN YÜZÜNÜ KARA ÇIKARMADIM"

Valilik binası önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Çiçekli, görev süresi boyunca kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Ardahan'a büyük bir özveriyle hizmet etmeye çalıştığını belirten Çiçekli, kendisine verilen her görevi aşkla ve sadakatle yerine getirmeyi ilke edindiğini, kamu görevini ise bir onur meselesi olarak gördüğünü ifade etti. Kendisini bu makama layık gören devlet büyüklerine şükranlarını sunan Çiçekli, kendisine güvenenlerin yüzünü kara çıkarmadığına inandığını ve en büyük şerefinin de bu olduğunu vurguladı.

Tayt tartışmasına konu olan Vali Çiçekli, Ardahan'dan ayrıldı! Dikkat çeken görüntüler

BİSİKLETLİ SPORCULARDAN KONVOYLU VEDA

Makam aracına binmeden önce vatandaşlara "Muhteşemsin Ardahan, elveda Ardahan" sözleriyle veda eden Çiçekli'ye, kentten ayrılışı sırasında bir grup bisikletli sporcu konvoy oluşturarak eşlik etti.

Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alınma süreci, bisiklet sürerken giydiği taytlı spor kıyafetinin sosyal medyada gündem olmasıyla başlamıştı. CHP Ardahan Milletvekili İnan Akgün Alp'in görüntüler üzerine yaptığı "Taytla geziyor, böyle vali olmaz" şeklindeki eleştirilerinin ardından büyüyen tartışmalar, Çiçekli'nin merkeze alınmasıyla sonuçlanmıştı.

Tayt tartışmasına konu olan Vali Çiçekli, Ardahan'dan ayrıldı! Dikkat çeken görüntüler

"KARAR BÜYÜKLERİMİZİN TAKDİRİ, PEDAL ÇEVİRMEYE DEVAM"

Görevden alınma kararının ardından söz konusu eleştirilere yanıt veren Çiçekli, bisiklet sporunu profesyonel düzeye yakın bir şekilde yaptığını ve giydiği kıyafetin tamamen spor amaçlı olduğunu ifade etmişti. Hafta sonları ve sabah erken saatlerde antrenman yaptığını belirten Çiçekli, sporu doğasına uygun kıyafetlerle yaptıklarını söyleyerek alınan kararın devlet büyüklerinin takdiri olduğunu dile getirmiş ve "Devletimiz, milletimiz var olsun. Pedal çevirmeye devam" mesajını paylaşmıştı.

Tayt tartışmasına konu olan Vali Çiçekli, Ardahan'dan ayrıldı! Dikkat çeken görüntüler
Tayt tartışmasına konu olan Vali Çiçekli, Ardahan'dan ayrıldı! Dikkat çeken görüntüler

Mehmet Fatih Çiçekli, Ardahan, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Tayt tartışmasına konu olan Vali Çiçekli, Ardahan'dan ayrıldı! Dikkat çeken görüntüler - Son Dakika

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