TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adana'da gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adana'da gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütü YPG/PKK güdümündeki SDG'nin ABD'li bir şirketle yaptığı duyurulan petrol anlaşmasıyla ilgili "Bu topraklar ve bu toprakların altındaki bütün milli servetler Suriye halkınındır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adana'da gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütü YPG/ PKK güdümündeki SDG'nin ABD'li bir şirketle yaptığı duyurulan petrol anlaşmasıyla ilgili "Bu topraklar ve bu toprakların altındaki bütün milli servetler Suriye halkınındır. Dolayısıyla orada, ABD ve Fransa'nın desteğiyle varlığını sürdürmeye çalışan bir terör örgütünün, Suriye halkının bu yer altı servetini başka ülkelere peşkeş çekmeye hakkı yoktur. Bu anlaşma da geçerli değildir ama ABD gibi bir devletin, uluslararası hukuka göre meşru olmayan bir anlaşmayı yapmış olması, bununla beraber Türkiye'ye karşı uzun yıllardır terör faaliyeti yürüten bir örgütle iş birliği yapması da çok üzüntü vericidir. Bu vahim hatadan, yanlıştan dönüleceğini ümit ediyorum." dedi.

Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Libya'nın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlamaya ilişkin soru üzerine Şentop, "Büyük bir patlama, patlamayla ilgili sebebi tespit edebilmek için biraz zaman geçmesi lazım. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Buradan Lübnan halkına başsağlığı ve yaralılar için de geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü. Talepleri halinde enkaz kaldırma ve diğer çalışmalarla ilgili yardıma hazır olduğumuzu ifade etti. Bu konuda onlardan gelecek talep bekleniyor." diye konuştu.

Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Anwar Gargash'ın, Türkiye aleyhindeki sözlerinin sorulması üzerine şöyle devam etti:

"Birleşik Arap Emirlikleri diye bir devlet var, geçenlerde bunun bir yetkilisi, Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Arapların iç işlerine karışmaması yönünde birtakım açıklamalarda bulunmuş. 1. ve 2. dünya savaşları sonrası dünyanın bazı yerlerinde tabiricaizse paravan devletler kuruldu. Bu devletler üzerinden bazı emperyalist devletler operasyon yapmaya çalışıyorlar. Bunlardan birisi de bu tür konuşmaları, boyunu aşan konuşmaları yapan bakanın mensubu olduğu devlet. Türkiye, bu bölgede yüzyıllardır kardeşlik ve barışı yaşatmak için gayret göstermiştir ve bunu birlikte yapmıştır. Libya'da Libyalılarla, Suriye'de Suriyelilerle, Irak'ta Iraklılarla birlikte gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Türkiye, Orta Doğu'da yaşayan halkların kendi sorunlarını kendilerinin müzakereyle, diyalogla, barış içerisinde çözmelerine inanıyor. Yabancı güçlerin bir oyuncağı, aparatı, aleti olanların, Ortadoğu'nun, İslam ülkelerinin meselelerine çözüm üretme konusunda bir faydası, katkısı olmayacağını söylemek isterim."

"Libya'da meşru bir şekilde bulunan tek devlet Türkiye'dir"

Şentop, Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun olarak Libya'da bulunduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Libya'da, uluslararası hukuka uygun olarak, meşru bir şekilde bulunan tek devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir. Libya'da, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir hükümet var. Türkiye Cumhuriyeti, Libya'daki uluslararası hukuka göre meşru hükümetle bir yardımlaşma anlaşması yapmıştır. Onun daveti üzerine bu anlaşmaya dayanarak, uluslararası hukuka uygun olarak, bu talep üzerine Türkiye orada bulunuyor. Bunun dışında Libya'da operasyon yapan, gizli-açık yaptığı operasyonları utandığı için açıklayamayan Fransa gibi ülkeler dahil uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Libya'da bulunuyorlar. Çünkü onların yanında yer almış oldukları taraf, Libya'da meşru, uluslararası hukuka uygun, Birleşmiş Milletler'e göre tanınmış olan bir hükümete, devlete karşı isyan etmiş terör grubudur. Onun yanında yer almaktadırlar. Dolayısıyla Türkiye'nin Libya'daki varlığını, uluslararası hukuk anlamında sorgulamak bu tür gayri meşru işler içerisinde Libya'da bulunanlara düşmez."

"ABD'li şirket ile YPG/PKK arasındaki petrol anlaşması"

Şentop, terör örgütü YPG/PKK güdümündeki SDG'nin ABD'li bir şirketle yaptığı duyurulan petrol anlaşmasıyla ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Suriye'de malum, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bir şirket, PKK terör örgütü uzantılarıyla bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma uluslararası hukuka aykırı. Bir kere Suriye'de şu anda beğenelim beğenmeyelim, bizim de itirazlarımız var malum ama bir hükümet, devlet var. Bu topraklar ve bu toprakların altındaki bütün milli servetler Suriye halkınındır. Dolayısıyla orada, ABD ve Fransa'nın desteğiyle varlığını sürdürmeye çalışan bir terör örgütünün, Suriye halkının bu yer altı servetini başka ülkelere peşkeş çekmeye hakkı yoktur. Bu anlaşma da geçerli değildir ama ABD gibi bir devletin, uluslararası hukuka göre meşru olmayan bir anlaşmayı yapmış olması, bununla beraber Türkiye'ye karşı uzun yıllardır terör faaliyeti yürüten bir örgütle iş birliği yapması da çok üzüntü vericidir. Bu vahim hatadan, yanlıştan dönüleceğini ümit ediyorum."

Amerika Birleşik Devletleri, Mustafa Şentop, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 01:35

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adana'da gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Başakşehir Danimarka'da golü erken yedi! Canlı anlatım Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan koronavirüs uyarısı: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu Son Dakika: Galatasaray, Arda Turan'la resmi sözleşme imzaladı Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirdi Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi Werder Bremen'den Max Kruse için açıklama geldi: Geri dönmeyecek 35 metre yüksekliğindeki asansör boşluğunda bir kişi ölü olarak bulundu Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 3 yaralı Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor         
16:32
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı         
16:20
15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu 15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu         
15:20
Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı         
15:05
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu         
14:53
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu         
14:51
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın         
14:48
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı         
14:33
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı         
14:09
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu         
14:04
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez         
13:42
Şiddete uğrayan kadın Şiddete uğrayan kadın "pizza siparişi" bahanesiyle polisi arayarak kendini kurtardı         
13:18
2 ay önce nikah kıyan oyuncu Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz düğün yaptı 2 ay önce nikah kıyan oyuncu Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz düğün yaptı         
13:15
Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi         
12:58
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş         
12:49
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı         
12:43
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor         
12:06
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu         
11:50
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim         
11:44
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi         
11:40
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi         
11:32
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı         
11:14
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu 2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu         
10:43
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak 1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak         
10:32
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
10:16
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı         
09:52
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek         
09:29
Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım         
08:14
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı         
07:33
Koronavirüsün karanlık bir yönü ortaya çıktı! Hastaların yarısından fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Koronavirüsün karanlık bir yönü ortaya çıktı! Hastaların yarısından fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor         
01:01
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor         
22:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2020 20:13:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adana'da gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei