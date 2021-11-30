TBMM Başkanı Şentop, Polonya'ya geldi - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret için Polonya'nın başkenti Varşova'ya geldi.

Şentop'u, Chopin Askeri Havalimanında Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve öteki ilgililer karşıladı.

Şentop ile birlikte TBMM Katip Üyesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Türkiye-Polonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik'den oluşan parlamento heyeti de Varşova'ya geldi.

Yarın, Polonya Senatosu Başkanı Tomasz Grodzki ve Meclis Başkanı Elzbieta Witek ile bir araya gelecek olan Şentop, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından da kabul edilecek.