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TBMM'de 'kadın kotası' tartışması - Son Dakika

TBMM'de 'kadın kotası' tartışması

30.11.2021 20:54
TBMM'de 'kadın kotası' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında, 'kadın kotası' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında, 'kadın kotası' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. CHP'nin, kadınların siyasette 'eşit temsil' edilmesi amacıyla hazırladıkları Siyasi Partiler Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu ve Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunu'nda değişiklik yapılmasını dair kanun teklifinin gündeme alınmasına ilişkin önerge görüşüldü. Önerge üzerine söz alan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, 5 Aralık'ın Dünya Kadın Hakları Günü olduğunu hatırlatarak, bütün partilerden teklifin Genel Kurul'dan geçmesi yönünde 'evet' oyu kullanmalarını istedi.

'TARİHİ BİR FIRSAT'Selin Sayek Böke, teklifi savunarak, "5 Aralık'a günler kala karşımızda büyük bir sorumluluk ve tarihi bir fırsat var. Bir toplumun yarısını kadınlar oluşturuyor. Vereceğiniz yanıt şu: Kadınların siyasette de temsilin yarısını oluşturmasına 'evet' mi diyeceksiniz yoksa 'hayır' mı diyeceksiniz? Kadınların ve erkeklerin seçim listelerinde yüzde 50 temsilini önerdiğimiz bu teklifin kendisi bizim yanıtımızı ortaya koyuyor. Kadınların seçilebilmelerini güvence altına alacak sıralamalarla listelerde yer bulmasına 'evet' mi diyeceksiniz 'hayır' mı diyeceksiniz? Fermuar yöntemini getiren teklifimizin yanıtı açık. Kadınların siyasette eşit temsil hakkının hukuken güvence altına alınmasına, hukuka, yasalara 'evet' mi diyeceksiniz 'hayır' mı? Yüksek Seçim Kurulu'nun listelerin yüzde 50 kota ve fermuar yöntemine uygunluğunu denetlemesine, uygun değilse listeleri reddetmesine 'evet' mi diyeceksiniz, 'hayır' mı diyeceksiniz?" ifadelerini kullandı.'CHP NİYE UYGULAMIYOR?'AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP'nin hazırladığı teklifi eleştirerek, "Çok samimiyetsiz bir teklif. CHP niye uygulamıyor? Bir kadın grup başkanvekiliniz bile yok" dedi.AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da söz alarak, CHP'den verilen teklifin altında en az bir kadın grup başkanvekilinin imzası olması gerektiğini savunarak şöyle dedi: "19 yıldır Parlamentodayım, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugüne kadar gelen grup başkan vekilleri içerisinde bir kadın grup başkanvekili görev aldı, ona da tahammül edemediniz, partinizden ihraç ettiniz. Hani o kadınlarımızın isteyerek taktıkları başörtüsüne 'bez parçası' dediğiniz dönemde, onların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmasına tahammül edemediniz. Hani kadın eşitliği, nerede kadın eşitliği?"CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Elitaş'ın sözlerine tepki göstererek, "Niye korkuyorsunuz kadınlardan, niye korkuyorsunuz?" dedi. CHP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü de Elitaş'a, "Siz kadın mısınız ki konuşuyorsunuz kadınlar adına?" diye tepki gösterdi. HDP'li kadın milletvekilleri de oturdukları yerden Elitaş'a, "Niye bir kadın vekili konuşturmuyorsunuz" şeklinde tepki gösterdi.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Elitaş'ın, açıklamasına cevaben, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i hatırlatarak, "Sen bir grup başkanvekilini o görevden aldırıp yerine oturdun. Bu ayıp da sana yeter" diye aktardı.'ONLARI RENCİDE ETMEYİN' Elitaş, "Biz, 2023 seçimlerinde yüzde 60 kadın milletvekili koyacağız; hatta fermuar sistemi değil, bunları en önlere yerleştireceğiz" dedi. Elitaş, bugün CHP'li kadın milletvekillerinin ön sıralara oturduklarını söyleyerek, "Kadınları, hanımefendileri bugünün anlam ve önemine binaen orada oturtarak onları rencide etmeyin" diye konuştu. CHP'li Engin Altay yeniden söz alarak, "Evet, bizim bir kadın grup başkanvekilimiz yok, bundan da üzülüyoruz. Bugün özel bir gün, farkındalık olsun diye kadın milletvekillerimiz önde oturuyorlar ama sen bir kadın grup başkanvekilini o görevden aldırıp yerine oturdun, bu ayıp da sana yeter" diyerek sözlerini tekrar etti.

Genel Kurul'da AK Parti'li milletvekilleri ile CHP'li milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın uzaması üzerine Meclis Başkanvekili Bilgiç, birleşime ara verdi. Aranın ardından görüşmelere kaldığı yerden devam edildi. CHP'nin, 'teklifi gündeme alma' önergesi reddedildi.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


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Kaynak: DHA

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