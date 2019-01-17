Son Dakika Haberleri: TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulu

20 dakika önce

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, "Bir devlet avukatlığı yaratma yoluna gidiyorsunuz, tıpkı hakimlik savcılık gibi. Ama ne kadar baskı yapılırsa yapılsın avukatlar biat etmeyecektir.

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CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, "Bir devlet avukatlığı yaratma yoluna gidiyorsunuz, tıpkı hakimlik savcılık gibi. Ama ne kadar baskı yapılırsa yapılsın avukatlar biat etmeyecektir." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı.

CHP İstanbul Milletvekili Aydoğan, avukatların ve savunmanın yaşadığı sorunlar hakkında yaptığı gündem dışı konuşmada, "Savunma olmadan yargılama olmaz, yargılama olmadan adalet olmaz." diye konuştu.

Adalet terazisinin dengede tutulması, bunun için de yargının bağımsız olması gerektiğini ifade eden Aydoğan, "Savunmanın güçlü olması bireyin devlet karşısında güçlü olması demektir." dedi.

Aydoğan, ülkede tutuklu avukatlar sorunu olduğunu da savunarak OHAL boyunca 570 avukatın tutuklandığını söyledi. CHP'li Aydoğan, "İktidar, 'onlar görevleri dolayısıyla değil başka nedenlerden dolayı tutuklandı' diyor. Gazeteciler için de böyle diyorlar ama durum tabii ki öyle değil." ifadesini kullandı.

Turan Aydoğan, "Bir devlet avukatlığı yaratma yoluna gidiyorsunuz, tıpkı hakimlik savcılık gibi. Ama ne kadar baskı yapılırsa yapılsın avukatlar biat etmeyecektir. Avukatlar 85 hafta adalet nöbeti tuttu, bunu herkes duydu ama bir tek iktidar duymadı." diye konuştu.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, insan hakları ihlalleri konusundaki gündem dışı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sakarya'daki tank palet fabrikasının özelleştirilmesini kendisine göre farklı bir şekilde açıkladığını kaydederek "Borç faizlerini ödemek üzere Sakarya'daki tank palet fabrikası Katar'a ve iki yerli firmanın da olduğu işletmeye devredildi. Bu çok büyük bir yanlıştır, hatadır, bundan dönülmesini istiyorum." dedi.

Türkiye'nin hukukun üstünlüğü konusunda 113 ülke içinde 101. sırada olduğunu iddia eden İslam, "Bu gerçekliği kabul etmeden insan hakları sorunlarına herhangi bir çözüm bulamayız." diye konuştu.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan da gündem dışı konuşmasında, Mersin'e yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:45 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Aydoğan, Politika
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