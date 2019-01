TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan , Seçim Kanununun tüm vatandaşlara ve siyasi partilere yükümlülükler getirdiğini belirterek, "Bugün saat 17.00'ye kadar, 'ne kadar hayali seçmen var, bir daireye ne kadar çok seçmen kaydı yapılmış, ne kadar çok yaşlı seçmen var...' konularının takibi hepimizin üzerine vazifedir." dedi.TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri söz aldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu , seçim güvenliği konusunda basına yansıyan haberlerin devletin itibarını zedelediğini söyledi."Hayali seçmenler, yaşı 165'i bulan seçmenler, taşınan seçmenler, bir apartmanda birkaç bin kişinin yaşadığının görünmesi itibarımızı zedelemektedir." diyen Ağıralioğlu, geçen seçimde, yurt dışında kullanılan oyların, bütün partilerin yetkililerinin nezaretinde bekletildiği bir fotoğraf karesinin basına yansıdığını kaydetti.Ağıralioğlu, "Her sandığın üzerinde beşer tane kilit var, sandıkların etrafında da beşer tane adam var. Bu fotoğraf iğrençti. 'Birbirine itibar etmeyen beş parti temsilcisi ve bunlar oylarını çaldırabilirler.' görüntüsü... Dünyaya bizi rezil edebilecek bundan daha kötü bir fotoğraf olamazdı." diye konuştu.Seçim güvenliğini oluşturacak mekanizmaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Ağıralioğlu, "Dünyaya seçim güvenliğiyle ilgili büyük endişelerin yaşandığı bir ülke görüntüsü vermek, Türk milletinin ayıbı haline gelmesin." ifadesini kullandı."Yolumuza devam etmeliyiz" MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay Türkiye 'nin güney sınırları ve Suriye 'nin kuzey sınırları boyunca büyük bir oyun kurgulandığını söyledi.Bu oyunda Türkiye'yi oyalama, masada tutarken sahada kaybettirme girişimlerini gördüklerini belirten Akçay, " Fırat 'ın doğusuna yönelik operasyonda, yolumuza devam etmeliyiz. Fırat'ın doğusunu ve Münbiç 'i terör örgütünün tasarrufundan kurtarmak, insanı ve hukuki bir haktır, sorumluluktur." dedi. HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen Hrant Dink 'in 19 Ocak 2007'de öldürüldüğünü hatırlattı.Bugün bir araştırma önergesiyle Dink'in katillerinin yargılanma sürecini yeniden gündeme getireceklerini ifade eden Bilgen, Dink öldürülmeden önce hakkında açılan davanın seyri ile onu öldürenlerin davasının seyrinin hemen hemen aynı hızla gittiğini kaydetti.Ayhan Bilgen, hayali seçmenler konusundaki araştırma önergelerinin kabul edilmediğini de söyledi.Küçük yerlere ait adreslerde yüzlerce seçmenin olduğunu dikkate sunduklarını ancak "buraları garnizon denilerek" geçiştirildiğini kaydeden Bilgen, "Son aylarda Mersin Gaziantep ve Hatay gibi illerden Beytüşşebap 'taki tek bir adrese 500 seçmen taşınmış. Kim tarafından taşındığı, hangi aday tarafından organize edildiği çok açık." dedi.Adana Aladağ 'daki yurt yangını CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise 2016 yılında Aladağ'da, yoksul ailelerin okula giden çocuklarının kaldığı yurtta çıkan yangında, aralarında Cennet isimli bir öğrencinin de olduğu 10 öğrenci ve iki yetişkinin yanarak hayatını kaybettiğini anımsattı.2016 yılından beri ailelerin, çocuklarıyla ilgili yaşadıkları acıdan dolayı, her gece kabus dolu rüyalarla uyandıklarını aktaran Özkoç, "Cennet'in annesi, 'ben onun cennete gittiğine inanıyorum, cehennemde de bunu ona yapanlar yanacaklardır ama bundan sorumlu olanların bu dünyada cezalarını çekmeleri lazım' diyor." ifadesini kullandı.Özkoç, konuya ilişkin görüşülen davada hiçbir tutuklunun bulunmadığına işaret ederek, "Allah'a, adalete, öbür dünyaya ve bu dünyaya inanan, vicdanı olan herkesin bu davaya sahip çıkması gerekiyor. Aileler verilen kan paralarını kabul etmediler. Tek bir şey istiyorlar, adalet istiyorlar. Mecliste onların sesini bir kez daha duyuruyorum." diye konuştu.Seçim güvenliğiAK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da Ankara Siteler'de çıkan yangında 5 Suriyeli işçinin hayatını kaybettiğini, 8 işçinin de yaralandığını anımsatarak, ölenlere rahmet, yaralılara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 20 Haziran 2012 tarihinde kabul edildiğini ifade eden Özkan, "İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık, güvenlik şartlarının iyileştirilmesi, bu bağlamda işverenlere ve işçilerimize görev, yetki ve sorumluluk yükleyen bu yasal düzenleme, gelişmiş ülkelerdeki düzenlemelerin üzerindedir. Ancak uygulamada bunların sonuçlarını çok daha etkin alabilmek için, her birimize de bunların takibini yapma görevi veriyor." diye konuştu.Cahit Özkan, seçmen listelerinin bugün saat 17.00'ye kadar muhtarlıklarda askıda bulunacağına da işaret etti.Seçim Kanunu'nun 43. ve 47. maddelerininin, tüm vatandaşlara ve siyasi partilere yükümlülükler getirdiğini belirten Özkan, "Bugün saat 17.00'ye kadar, 'ne kadar hayali seçmen var, bir daireye ne kadar çok seçmen kaydı yapılmış, ne kadar çok yaşlı seçmen var...' konularının takibi, hepimizin üzerine vazifedir. Bunları doğru şekilde takip etmek, her şeyden önce milli iradenin tecelligahı Meclisimize ve seçilmiş belediye başkanlarımıza meşruiyet sağlayan bir durumdur." şeklinde konuştu.