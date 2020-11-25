TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

25.11.2020 17:27
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MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Ay yıldızlı bayrağımız Azerbaycan bayrağı ile artık Kelbecer'de dalgalanmaktadır.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Ay yıldızlı bayrağımız Azerbaycan bayrağı ile artık Kelbecer'de dalgalanmaktadır. Kafkaslarda yeni bir dönemin başladığına şahit olmaktayız. Devletimiz bu yeni dönemde Kafkasya'nın, Güney Kafkasya'nın şekillenmesinde önemli bir rol oynayacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'i doğumunun yıl dönümünde rahmetle andığını söyledi. Türkeş'in tarihe damga vurmuş büyük bir devlet adamı olduğunu belirten Dervişoğlu, "O, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne 'Güneyimizdeki sivil direnişi kıran adam' dedirten büyük bir stratejistti." diye konuştu

Dervişoğlu, bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğunu ifade ederek kadına şiddetin Türkiye'nin en önemli toplumsal sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddetin her geçen gün artmaya devam ettiğini dile getiren Dervişoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin şiddetin nasıl duracağına yönelik en önemli rehber olduğunu belirtti. Türkiye'nin sözleşmeye ilk imza atan ülke olduğuna işaret eden Dervişoğlu, "Sözleşmenin asıl anlamı kadınların hayatının kurtulmasıdır ve her yönüyle sahip çıkılması icap eden bir sözleşme olarak da karşımızda durmaktadır." dedi.

"Aile ve kadın, dokunulmaz kavramlar"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, ülkücü hareketin ve MHP'nin kurucusu Türkeş'i doğduğu günde bir defa daha rahmet, minnet ve ihtiramla andıklarını ifade etti. Bülbül, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin liderliğinde emin adımlarla yılmadan, yıkılmadan, büyük bir kararlılıkla ülkü yolunda yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Aile ve kadını son derece önemli ve dokunulmaz kavramlar olarak gördüklerini belirten Bülbül, "Kadına karşı yapılan saldırıları, şiddeti hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak kadına karşı şiddetle ilgili bugüne kadar yapılan bütün yasal düzenlemelerde müspet katkımızı sunmuş bulunuyoruz. Bundan sonra da atılacak adımların takipçisi ve destekçisi olacağız." diye konuştu.

Azerbaycan ordusunun haklı mücadelesi sonucu varılan anlaşma ile Kelbecer'e girdiğini hatırlatan Bülbül, "Ay yıldızlı bayrağımız Azerbaycan bayrağı ile artık Kelbecer'de dalgalanmaktadır. Kafkaslarda yeni bir dönemin başladığına şahit olmaktayız. Devletimiz bu yeni dönemde Kafkasya'nın, Güney Kafkasya'nın şekillenmesinde önemli bir rol oynayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadına karşı ismi konulmamış bir savaş var"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, dünyada kadınların uzun soluklu mücadelesi sonucu elde ettiği haklara karşı bir saldırı olduğunu söyleyerek, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin yüksek olduğunu dile getirdi.

Beştaş, kadınların siyasete katılımının hayati olduğunu vurgulayarak eş başkanlık sisteminin bir kadın özgürlük sistemi olduğunu savundu. Eş başkanlığın suç olamayacağını ifade eden Beştaş, "Kadın katilleri korunmasın, cezasızlığa son verilsin, hep birlikte kadına yönelik şiddeti önleyelim." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye'de her gün 5 kadının erkek şiddetiyle yaşamını yitirdiğini belirterek, "Yılın başından bu yana 269 kadın erkekler tarafından katledildi. 152 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. On binlerce, yüz binlerce kadın şiddet görüyor, milyonlarcası korku içinde yaşıyor." diye konuştu.

Şiddet faili 10 erkekten 7'sinin hiçbir yaptırım uygulanmadan serbest bırakıldığını anlatan Özkoç, artan şiddet, taciz ve tecavüze karşı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun erkeklere "Ayıptır." diyerek, parmak sallayarak çözüm aradığını ileri sürdü.

Özkoç, kadına şiddet sorununun çözümü için İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmak, sözleşmede yer alan şiddeti önleyici adımların her birini hem idari hem yasal düzlemde hayata geçirmek gerektiğini vurguladı.

OECD ve AB ülkeleri arasında kadınların iş gücüne katılımı en düşük ülkenin Türkiye olduğunu belirten Özkoç, "Eğitim, istihdam, ekonomik özgürlükten yoksun kalan kadınlar evdeki şiddete, hayatındaki zorbaya mahkum hale geliyor. Bu boyutu görmeden, topyekün bir bakış açısı, politika geliştirmeden sorun çözülemez. AKP iktidarı da 18 yılda bu yüzden çözemedi, sorunu daha büyük bir hale getirdi." görüşünü dile getirdi.

"Önce eğitim"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Alparslan Türkeş'i doğumunun yıl dönümünde rahmetle yad ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığının kadına şiddete yönelik muazzam bir hassasiyeti olduğunu vurgulayan Zengin, bu durumun ahlaken, dinen, her yerde anlatılması gerektiğini kaydetti. Konunun askere giden erkeklere anlatılması konusunda MSB ile protokol yapıldığını hatırlatan Zengin, "Önce eğitim." dedi.

Zengin, 81 ildeki kadın kollarında bir farkındalık çalışması gerçekleştirdiklerini aktararak kadınlarla ilgili her mücadelenin sonuna kadar yanında olacaklarını vurguladı.

Azerbaycan, Kadın, TBMM, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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