TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

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Bilgiç, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı'ya gündem dışı söz verdi.

Kavakcı Kan, "23 Haziran 2015 Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkının tam manasıyla uygulandığı gün" başlıklı gündem dışı konuşmasında, Türk kadınının ilk defa 5 Aralık 1934 tarihinde seçme ve seçilme hakkını elde ettiğini anımsattı.

Başörtülü kadınlara yönelik yapılan uygulamaları "utanç" olarak değerlendiren Kavakcı Kan, 28 Şubat sürecinde yapılan haksızlıkları hatırlattı. Başörtüsü gerekçesiyle kadınların seçme ve seçilme hakkının gasbedildiğini vurgulayan Kavakcı Kan, "TBMM Genel Kurulunda 'bu kadına haddini bildirin' sözleri sarf edildi. Ülkenin itibarı yerle bir edildi. Aradan yıllar geçtikten sonra 23 Haziran 2015 tarihi bir dönüm noktası oldu ve o gün başörtülü kadınlar Meclis Genel Kuruluna girdi." dedi.

Kavakcı Kan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kamu kurumlarında başörtülü çalışmanın önünü açan herkese teşekkür etti.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise "EXPO 2016 Antalya"ya ilişkin görüşlerini dile getirdi. Bu etkinliğin çocukları, gençleri, çevre sorunlarını ve tarımsal üretimi hedeflediğini belirten Arı, "Antalya bu hakkı kazandıktan sonra beklenen hedefler gerçekleşmedi. Çünkü devreye siyaset girdi. Sürece başından beri katkı sunanlar yok sayıldı." diye konuştu.

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı da "Çiftçilerin yaşadığı sorunlara" değinerek seçim bölgesinde aşırı yağış ve fırtınanın yaşandığını bu nedenle yüzde 80'lere varan bir zaiyatın söz konusu olduğunu belirtti. Konuyu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye de ilettiklerini ifade eden Varlı, narenciye sektörü başta olmak üzere tarım üretimi yapan bütün çiftçilerin sıkıntılarının giderilerek verilen desteklerin arttırılmasını istedi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:15 Kaynak: AA

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