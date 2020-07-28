TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "cezaevlerindeki düşünce suçlularına" ilişkin gündem dışı konuşmasında, aydınların dönem dönem cezaevine alınarak terbiye edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Silivri Cezaevi'ni ziyaret ettiğini belirten Çakırözer, Osman Kavala davasını anımsattı. Osman Kavala'nın bir yıldır haksız yere tutulduğunu iddia eden Çakırözer, Kavala'nın bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini savundu.

Eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davaya da değinen Çakırözer, Demirtaş'ın düşüncesini dile getirdiğini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karalarının hiçe sayılarak, cezaevinde tutulmaya devam edildiğini öne sürdü.

Hiçbir darbe döneminde, bu dönemde olduğu kadar gazeteci ve aydının cezaevine alınmadığını ifade eden Çakırözer, Müyesser Yıldız, Barış Pehlivan ve Ahmet Altan gibi gazetecilerin keyfi uygulamalarla özgürlüklerinin çalındığını ileri sürdü.

Çakırözer, "düşünce suçluları için gerekirse bir yargı paketi daha çıkarılarak, Türkiye'nin bu ayıptan kurtarılması gerektiğini" söyledi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan Şanlıurfada'ki tarım sektörünün sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmasında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştirdi.

Çiftçilere ödenen tarım desteğinin blokeli olduğunu, domatesin kilosunun tarlada 50 kuruşa satıldığını, yapılan çalışma ve açıklamaların da algı oluşturmaktan ibaret olduğunu belirten Öcalan, DEDAŞ'ın elektrik kesintileri nedeniyle hayvanların sussuzluktan kırıldığını ileri sürdü.

Karadeniz'de üretilen fındık için devletin taban alım fiyatı belirlediğini anımsatan Öcalan, Şanlıurfa ve Gaziantep'te üretilen fıstık için de devlet tarafından taban fiyat belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de "AK Parti hükümetleri döneminde kadına karşı şiddetle alakalı alınan kararlar ve yapılan çalışmalara" değindi.

Şiddetin dini, rengi ve ırkı olmadığını vurgulayan Nergis, dünyanın birçok ülkesinde kadınların şiddete kurban gittiğini belirtti.

Nergis, dünyada her yıl 1,4 milyon insanın şiddet nedeniyle hayatını kaybettiğini, 3 kadından birinin şiddete maruz kaldığını ve 10 şiddet olayından birinin güvenlik birimlerine intikal ettiğini kaydetti.

Geçen yılın Haziran ayına göre kıyaslandığında, bu yılın Haziran ayında kadına yönelik şiddet olaylarında yüzde18'lik düşüş gözlendiğini belirten Nergis, "Bizim için her can çok kıymetlidir. Bu nedenle hükümetlerimiz döneminde önemli yasal düzenlemeler yapıldı. 81 ilde şiddeti izleme merkezleri kuruldu. Ülke genelindeki 145 kadın konuk evinde barınmadan mesleki eğitime kadar kadın ve çocuklara çok yönlü hizmet sunulmaktadır. Mobil uygulama sistemi KADES şiddete maruz kalan kadınlarımız için kuruldu.15 ilde elektronik kelepçe uygulamasının başlandı ve bunun bütün illere yayılmasının amaçlıyoruz." diye konuştu.