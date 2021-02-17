TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

17.02.2021 16:03
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş "Eğitim ve öğretim alanındaki sorunlar", CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer "Çiftçi sorunları" ve AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar "İzmir'de meydana gelen sel felaketi" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Daha sonra, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı verilerin güvenilmez veriler olduğunu savunarak, bu kuruma yeni bir başkan atandığını anımsattı. Oluç, "Her yeni bakana yeni başkan mı atanacak?" diye sordu.

Oluç, yıpratılmaması gereken, ekonomik ve sosyal araştırmalar açısından son derece önemli olan kurumun başkanlığının liyakate göre değil "ahbap çavuş ilişkilerine dayanılarak" belirlendiğini öne sürdü.

Kovid-19 salgını sürecinde aşılama bu hızla yapılırsa 2 yıla kadar uzayan bir süreden bahsedildiğini ifade eden Oluç, "Aşının yapılması önemli ama bu hızda olması uygun değil. İktidar bu konuda gereken duyarlılığı göstermeli. Hızlı bir şekilde insanlar aşılanmalı." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yarın Genel Kurulda genel görüşme açılması ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da görüşmelerde bulunması gerektiğini ifade etti.

Vakaların il bazında ilan edilecek olmasının iyi bir şey, ne kadar aşı geldiğinin açıklanmamasının ise kötü bir şey olduğunu dile getiren Özel, AK Parti il kongrelerinin kalabalık salonlarda yapılmasını eleştirdi.

Özel, Boğaziçi eylemlerinde tutuklananları ziyaret ettiğini belirterek, "Bu çocukları gidip görseniz on gün önce yaşattıklarınızdan utanırsınız. Gidip bu çocukları ziyaret edin, 'bunlar terörist' derseniz haftaya ben de 'terörist' diyeceğim ama gidip bu arkadaşlarla konuşun, görüşün." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Grup Başkan Özlem Zengin, öğrencilerin itiraz edip, hukuk içinde kalarak taleplerini dile getirebileceklerini söyledi.

Bunu yaparken terör örgütlerinin onları kullanabileceğini belirten Zengin, "Bu suistimale müsaade etmeden bu itirazı yapmaları lazım. Hangi partiden oldukları önemli değil. Bunlar bizim çocuklarımız. Çocuklar hata da yapabilir. Ama bunu yaparken o çocukları, canım üniversiteyi terörize eden örgütsel yapılar, varsa onları yönlendiren kuvvetler için de gerekenler yapılmalı. Ülkemizin hukuk sistematiği kim haklı kim haksız hızlıca buna karar verecektir. Ben de kendi adıma anne babalarıyla temasım var, bunları sonra paylaşırız." dedi.

Öte yandan, İYİ Parti, CHP, MHP, AK Parti Grupları adına yapılan açıklamalarda, Medeni Kanun'un kabulünün yıl dönümü kutlandı.

Vefat eden Psikolog Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'na rahmet dilenirken, 28 yıl önce uçak kazasında yaşamını yitiren Orgeneral Eşref Bitlis ve beraberindeki askerler de anıldı.

Ayrıca, 2016'da Merasim Sokak'ta bombalı saldırıda yaşamını yitirenlere de rahmet dileğinde bulunuldu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Celal Adan, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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