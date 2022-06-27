TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu heyeti Roma'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu heyeti Roma'da temaslarda bulundu

27.06.2022 23:24
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu heyeti Roma'da temaslarda bulundu

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) heyeti, İtalya'nın başkenti Roma'ya düzenlediği çalışma ziyareti kapsamında temaslarda bulundu.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) heyeti, İtalya'nın başkenti Roma'ya düzenlediği çalışma ziyareti kapsamında temaslarda bulundu.

TBMM KEFEK uhdesinde kadın istihdamının artırılması, kadın girişimciliğinin, kooperatifçiliğinin güçlendirilmesi ve desteklenmesi kapsamında mevcut sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesine yönelik faaliyet gösteren alt komisyon, Roma'daki temaslarına başladı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek başkanlığında, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay'ın yer aldığı TBMM KEFEK Komisyonu heyeti, İtalya Temsilciler Meclisi Dışişleri ve AB Komisyonu Başkanı Piero Fassino ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkilerinin daha da geliştirilmesi imkanları ele alınırken, iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel konularda görüş alışverişi yapıldı. Bu çerçevede; kadın-erkek fırsat eşitliği, kadın istihdamı ve kooperatifçiliğin yanı sıra Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci, enerji güvenliği, düzensiz göçle mücadele ve terörle mücadele konuları üzerinde duruldu.

Heyet ayrıca Roma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Birimi Başkanı Valeria Giaccari ile bir araya geldi.

TBMM KEFEK Alt Komisyonu Başkanı Atabek, görüşmelerin sonunda Fassino ve Giaccari'ye Türk kahvesi seti hediye etti.

TBMM heyetinin temasları yarın sürecek.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

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