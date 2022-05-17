TBMM KİT Komisyonunda PTT AŞ'nin 2019-2020 hesapları görüşüldü

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, PTT AŞ'nin 2019-2020 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları genel görüşe sunuldu.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, komisyon üyelerine yaptığı sunumda, ilk posta teşkilatının Osmanlı Devleti'nin tüm halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 1840'da Nezaret olarak kurulduğunu anımsatarak, aradan geçen süreçte artan hizmet çeşitliliğiyle büyüyen teşkilatın, anonim şirket olarak yeniden yapılandırıldığını ve Evrensel Posta Hizmet yükümlüsü olarak görevlendirildiğini söyledi.

Bugün itibarıyla şirketin, 40'ı mobil şube olmak üzere 4 bin 225 iş yeri, 41 bin 135 personel, 3 bin 322 PttMatik ve 404 Kargomat ile hizmet sunmaya devam ettiğini dile getiren Gülten, şirketin yurt içi ve yurt dışı posta, kargo hizmetleri, tebligat ve telgraf, kargomat, kurye, filateli gibi hizmetler verdiğini anlattı.

Şirketin bankacılık hizmetleri kapsamında aylık 28 milyondan fazla işlem gerçekleştirdiğini belirten Gülten, "Ziraat, Vakıf, Halk, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım Bankaları ile şirketimiz arasında, kamu bankalarının tek marka, tek ankes, tek bakım, tek yazılım anlaşmaları ile maliyet avantajı sağlayacağı Türkiye'nin ATM Merkezi Projesi'ne şirketimiz de dahil olmuştur. Yıl sonu itibarıyla şirketimiz 3 bin 322 ATM cihazıyla sektörde 8'inci sırada bulunmaktadır." diye konuştu.

Gülten, 2020'de dahil oldukları EFT sisteminden sonra bu yıl şirketin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Ödeme Sistemi'ne dahil olacağına işaret ederek, "Bu kapsamda katılım başvurusu onaylanmış ve TCMB ile FAST Katılım Sözleşmesi imzalanmıştır. TCMB FAST için çalışmalar devam etmek olup devreye alınmasını müteakiben şirketimiz müşterileri 7/24 kesintisiz EFT yapılabilecektir." ifadelerini kullandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ile 2010'da imzalanan protokol çerçevesinde Karayolları Genel Müdürlüğü ve özel işletmeler tarafından işletilen köprü ve otoyollarda serbest akışı sağlamak amacıyla kurulan Hızlı Geçiş Sistemi'ne, İDO Deniz Feribotları ile Dilek Yarımadası, Uludağ, Abant ve Yedigöller Milli Parkları'nı da dahil edilerek ücret toplama noktalarının yaygınlaştırıldığını anlatan Gülten, "OGS'nin kaldırılmasıyla 16 milyonu aşan müşterisiyle Türkiye'nin en büyük ücret toplama sistemi projesi olan Hızlı Geçiş Sistemi Projesi, tek ücret toplama sistemi olarak milletimize hizmet vermeye devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Gülten, İstanbul'a kurulacak, 0-2 kilogram arasındaki gönderilerin otomatik olarak işlenmesi ve ayrılmasını sağlayan Kargo Ayrım Sistemi alımı için sözleşme imzalandığını belirterek, Ankara, Adana, Afyonkarahisar, İzmir ve Bursa için de alımının planlandığını, ayrıca İstanbul ve Ankara'ya kuracakları 0-30 kilogram arasındaki gönderilerin otomatik olarak işlenmesi ve ayrılmasını sağlayan Otomatik Kargo Ayrım Sistemi alınmasının da planlandığını kaydetti.

KİT Komisyonunda tartışma

Komisyon toplantısında, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, PTT'nin altın alım-satımı için aktardığı "2 milyon doların buharlaştığını", PTT Genel Müdürlüğünün zarara uğratılmasına ilişkin bir durumun söz konusu olduğunu iddia etti. KİT Komisyonunun suç duyurusunda bulunmasını talep eden Erdoğdu, bunun, komisyonun görevleri arasında yer aldığını savundu.

AK Parti'li komisyon üyelerinin, Erdoğdu'nun kimseyi tehdit edemeyeceğini belirtmesi üzerine milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Komisyon Başkanı Mustafa Savaş, tartışma üzerine toplantıya ara verdi.

Arada, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in danışmanının, söz konusu tartışmayı kameraya kaydettiğini dile getiren AK Parti'li üyeler, görüntülere bakmak istedi. CHP'li komisyon üyeleri ise kameraya kimsenin bakma yetkisinin olmadığı ifade etti. Tartışma, verilen arada da bir süre devam etti.

Daha sonra başlayan toplantıda, Aykut Erdoğdu söz alarak, KİT Komisyonunun görevini hatırlattığını, kimseyi tehdit etmediğini, durum tespiti yaptığını savundu.

Komisyon üyelerinin görüş, öneri ve sorularının ardından PTT AŞ ve bağlı ortaklıklarının 2019-2020 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları genel görüşe sunuldu.