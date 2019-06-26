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TCDD'nin yeni müdürüne yeni görev

10 dakika önce

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

TCDD'nin yeni müdürüne yeni görev, System.String[]
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 25 Haziran Salı günü gerçekleştirilen UIC'nin 94'üncü Genel Kurul toplantısına katılan TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, oy birliğiyle UIC Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Dünya çapındaki demiryolu kuruluşları arasında işbirliğini geliştirmek ve demiryolu taşımacılığının gelişimi ile ilgili her türlü faaliyeti yürütmek için 1922 yılında kurulan UIC'nin 5 kıtadan 200 üyesi bulunuyor. Genel merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan UIC'nin başkan yardımcılığı görevine seçilen Uygun, 1991 yılında şebeke ve tesis mühendisi olarak İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketinde göreve başladı. 1995-2015 yılları arasında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. ve Tic. A.Ş'de Telekomand ve Kataner Şefliğinden Genel Müdür Yardımcılığına kadar değişik görevlerde bulunan Uygun, 2015 yılında Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak TCDD'de göreve başladı. Ali İhsan Uygun, 19 Şubat 2019 tarihinden bu yana TCDD Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:51 Kaynak: İHA
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