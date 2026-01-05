Uzman isimden Tekirdağ için 2 metrelik tsunami uyarısı - Son Dakika
Uzman isimden Tekirdağ için 2 metrelik tsunami uyarısı

Uzman isimden Tekirdağ için 2 metrelik tsunami uyarısı
05.01.2026 10:09  Güncelleme: 13:23
Uzman isimden Tekirdağ için 2 metrelik tsunami uyarısı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Ahmet Bal, Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin, Tekirdağ açıklarındaki iki büyük çukuru hareketlendirdiğini belirterek, "Bu çökellerin hareketlenmesi de denizin içerisinde tsunami riskini artırıyor. Bu da sadece sahil şeridindeki yapılarımızın depremle karşı karşıya olmadığını, ikinci afet olarak da tsunamiyle karşılaşabilme ihtimalini yükseltiyor" dedi.

NKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Ahmet Bal, geçen yıl 23 Nisan'da Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yapı güvenlik taramalarına hız verdiklerini söyledi. Taramalarda, en çok zorlandıkları bölgenin Kumbağ Mahallesi ile Marmaraereğlisi ilçesine kadar uzanan sahil şeridi olduğunu vurgulayan Dr. Bal, "Çünkü sahil şeridindeki yapılarda kontrolsüz bir şekilde yapılaşma söz konusu. Burada neredeyse Kumbağ'dan Marmaraereğlisi'ne kadar ikincil ev olarak kullanılan ya da yazlık olarak kullanılan çok fazla yapı stoku var ve bunlar maalesef ki denize çok yakın oldukları için ciddi korozyon etkisiyle baş başa ve bu yapıların çoğu 80'li, 90'lı yıllarda yapılmış" diye konuştu.

"2 METRE DALGA YÜKSEKLİĞİ BEKLİYORUZ"

Bölgede korozyon riskinin yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi'nin incelemesi sonucunda Marmara Denizi açıklarında tespit edilen iki büyük çukura dikkat çeken Dr. Ahmet Bal, şöyle konuştu: " Tekirdağ'da iki tane büyük çukur bulunuyor denizin içerisinde. Buralardaki derin çukurlar üzerinde biriken, çöken tabakaların özellikle geçen yıl 23 Nisan depreminden itibaren hareketlendiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu çökenlerin hareketlenmesi de denizin içerisinde tsunami riskini artırıyor. Bu da sadece sahil şeridindeki yapılarımızın depremle karşı karşıya olmadığını, ikinci afet olarak da tsunamiyle karşılaşabilme ihtimalini yükseltiyor. Tsunami riski özellikle bizim Tekirdağ için konuşursak, Kumbağ'dan Marmaraereğlisi'ne kadar iki büyük çukurda çökellerin hareketiyle meydana gelebilmesi ve yaklaşık sahil şeridinin 50 metre içerisine kadar girmesi söz konusu ve 2 metreye yakın dalga yüksekliği bekliyoruz. Buradaki yapılarımız maalesef çok zayıf olduğu için hem bizim hızlı taramalarda işimizi çok zorlaştırıyor hem de 23 Nisan'dan beri olan depremler özellikle bu ikincil afet riskini yani depremden sonra tsunami riskini de gittikçe daha olağan, daha görünür hale getiriyor."

Uzman isimden Tekirdağ için 2 metrelik tsunami uyarısı

"YAPILARIN DEPREME DAYANIMI ÇOK YÜKSEK DEĞİL"

Sahil kesimindeki yapı stokunun da riskli olduğunu söyleyen Dr. Bal, "Açıkçası söylemek gerekirse, biz Çorlu'nun hızlı taramasını neredeyse bitirdik. Süleymanpaşa merkezde bu çalışmalara devam ediyoruz. Ama dediğim gibi bizi en çok yoran sahil kesimi oluyor. Çünkü buradaki evler maalesef denize çok yakın. Korozyon etkisinden dolayı içindeki donatılar paslanmış durumda. ve tabii ki eski yönetmeliğin şartlarına göre yapıldığı için yapısal olarak da emniyetli değiller. Bir de buna ilave olarak tsunami riski söz konusu olduğunda maalesef bu yapıların deprem dayanımının çok yüksek olmadığını, özellikle sahil şeridinde ciddi risk barındırdığınızı söylememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uzman isimden Tekirdağ için 2 metrelik tsunami uyarısı

