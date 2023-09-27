TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Elon Musk'u TEKNOFEST'e davet etti - Son Dakika

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Elon Musk'u TEKNOFEST'e davet etti

Son Güncelleme: 27.09.2023 17:05

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in eşsiz bir etkinlik olduğunu ve buradaki ruhu, girişimci Elon Musk'un da yaşamasını istediğini söyledi. Bayraktar ayrıca, TEKNOFEST'in İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de de büyük bir coşkuyla kapılarını açtığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin geliştirdiği SİHA'ların dünya tarafından takip edildiğini ve teknoloji yarışmalarına 1 milyondan fazla öğrencinin başvurduğunu ifade etti.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl Çiğli Havaalanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'İN açılışının ardından, insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma" önünde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TEKNOFEST'e davet edilen Elon Musk'la ilgili bir soruya da yanıt veren Bayraktar, TEKNOFEST'in eşsiz bir etkinlik olduğunu ve buradaki ruhu, girişimci Elon Musk'un da yaşamasını istediğini söyledi.

Selçuk Bayraktar'dan Elon Musk sorusuna yanıt: TEKNOFEST onun için de bir ilk olacak

"ONUN İÇİN DE İLK OLACAK"

Selçuk Bayraktar, bir gazetecinin, SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk'un festivale davet edildiğini hatırlatarak, "İkiniz yan yana gelmek ister misiniz?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:

"TEKNOFEST dünyanın en büyük teknoloji etkinliği, teknoloji festivali. Özellikle teknoloji yarışmalarını barındırması ve içinde ruhuyla birlikte büyük bir dönüşüm rüzgarı olması TEKNOFEST'in öğrenilmiş çaresizliğe ve geleceğe, geleceğin teknoloji trendlerine atılan bir adım olması çok önemli. TEKNOFEST, dünyada eşi benzeri olmayan bir etkinlik. Ticari maksatlarla yapılmayan, tümüyle sosyal ve aslında sessiz bir devrim. Bu anlamda kendisini de bekleriz. Buradaki bu ruhu da yaşaması onun için de bir ilk olacak."

Selçuk Bayraktar'dan Elon Musk sorusuna yanıt: TEKNOFEST onun için de bir ilk olacak

YENİ BİR REKOR GELİR Mİ?

Bayraktar, başka bir gazetecinin, her yıl TEKNOFEST'in kendi rekorunu kırdığını ve bu anlamda İzmir'de de yeni bir rekorun kırılmasının beklenip, beklenmediğini sorusu üzerine, "600 binden fazla kayıt var. Genelde kaydolanların çok daha fazlası geliyor. Bakalım, nasip." dedi.

Selçuk Bayraktar'dan Elon Musk sorusuna yanıt: TEKNOFEST onun için de bir ilk olacak
Kaynak: AA

Selçuk Bayraktar, Elon Musk, Türkiye, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Elon Musk'u TEKNOFEST'e davet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Elon Musk'u TEKNOFEST'e davet etti - Son Dakika
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