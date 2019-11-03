Son Dakika Haberleri: "Terör örgütlerine karşı tek yumruk olacağız"
Son Dakika Güncel 'Terör örgütlerine karşı tek yumruk olacağız'

"Terör örgütlerine karşı tek yumruk olacağız"

6 saat önce

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bu ay yıldızlı bayrağın gölgesinde hep beraber ülkemiz için, milletimiz için çalışacağız. Ülkemizi bölmeye çalışan bölücü PKK'lı, YPG'li, FETÖ'cü, DEAŞ'lı terör örgütlerine karşı da tek yumruk olacağız." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bu ay yıldızlı bayrağın gölgesinde hep beraber ülkemiz için, milletimiz için çalışacağız. Ülkemizi bölmeye çalışan bölücü PKK'lı, YPG'li, FETÖ'cü, DEAŞ'lı terör örgütlerine karşı da tek yumruk olacağız." dedi.

Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki "Sinop Tanıtım Günleri"ne katılan Yıldırım, "Bugün özel bir gün. Bugün 3 Kasım, sizin AK Parti iktidarını, Recep Tayyip Erdoğan'ı işbaşına getirdiğiniz tarihin 17. yıldönümü. Bu 17 yıl içerisinde sadece Türkiye'de değil, Sinop'ta da sizlerin desteğiyle, vekillerimizin gayretiyle, belediye başkanlarımızın katkılarıyla çok güzel işler yaptık." ifadelerini kullandı.

"Yolları böldük, hayatları birleştirdik"

Ulaştırma alanında Sinop'a 10 milyar liralık yatırım yaptıklarını kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sinop daha fazlasına layık. Sinop-Samsun Yakakent yolu, o yol Türkiye'de bir örneği olmayan bir yoldur. Çok özel bir teknikle inşa edilmiştir. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Ama bir şeyi hepimizin çok iyi bilmesi lazım, yolları böleriz Türkiye'yi asla böldürtmeyiz. Bu ay yıldızlı bayrağın gölgesinde hep beraber ülkemiz için, milletimiz için çalışacağız. Ülkemizi bölmeye çalışan bölücü PKK'lı, YPG'li, FETÖ'cü, DEAŞ'lı terör örgütlerine karşı da tek yumruk olacağız. Ülkemizi inşallah Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için gece gündüz çalışacağız."

"Yeter ki siz arkamızda dimdik durun, daha fazlasını bu ülke için hep birlikte yapmaya çalışacağız." diyen Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mesele eser olunca siyaset yok, siyaset Türkiye'nin kalkınmasıdır. İşte en güzel tabloyu görüyorsunuz, Barış Karadeniz kardeşimiz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, Nazım Maviş AK Parti milletvekili. Mesele Sinop olunca, mesele memleket olunca 'siyaset teferruattır' diyorlar ve hep birlikte daha güzeli için, daha iyisi için gayret ediyorlar."

Konuşmanın ardından, Yıldırım standları gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Hep beraber o güzel Sinop'u koruyalım. Hepimize görev düşüyor. Bu manada İBB Başkanı olarak Sinop ile ilgili her zaman elimizin taşın altında olduğunu unutmayın. Burada sadece Sinoplular yok, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelenler var. Biz ülkemizin barışını, huzurunu ve güzelliklerini yaşamak istiyoruz. İnsanımız çok çalışkan, çok üretken. Biz bu atmosferi yakaladığımız an, milli birliğimiz ve beraberliğimiz asla sarsılmaz." diye konuştu.

Terör örgütlerine karşı tek yumruk olacağız

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:27 Kaynak: AA
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