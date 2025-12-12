THY'nin 50 yıl önce düşen "Bursa" uçağının sırrı çözülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

THY'nin 50 yıl önce düşen "Bursa" uçağının sırrı çözülüyor

THY\'nin 50 yıl önce düşen "Bursa" uçağının sırrı çözülüyor
12.12.2025 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları'na ait "Bursa" isimli F-28 tipi yolcu uçağının Marmara Denizi'ne düştüğü kazadan 50 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Youtuber Nedim Kuru ve ekibi, su altı dronu ile gerçekleştirdikleri dalışta uçağın enkazına ait olduğu öne sürülen parçaları görüntüledi.

Marmara Denizi'ne düşen ve 50 yıldır izine ulaşılamayan THY'nin 'Bursa' adlı yolcu uçağıyla ilgili sır perdesi aralanıyor. Youtuber Nedim Kuru ve ekibi, su altı dronu ile yaptıkları dalışta uçağın enkazına ait olduğu öne sürülen parçaları görüntüledi.

42 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

30 Ocak 1975'te İzmir-İstanbul seferini yaparken inişe geçtiği sırada Büyükçekmece açıklarında denize düşen uçak, 41 yolcu ve bir hostesin çocuğuyla birlikte toplam 42 kişiye mezar olmuştu. O dönem ki teknolojik imkansızlıklar nedeniyle enkaza ulaşılamamıştı.

SU ALTI DRONU İLE YENİ İZLER

Youtuber Nedim Kuru, geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'nin derinliklerine dalış yaparak uçağın düştüğü iddia edilen noktayı görüntüledi. Ekip, dalış sırasında geniş bir alana yayılmış ve uçağa ait olduğu düşünülen parçalar tespit etti.

THY'nin 50 yıl önce düşen 'Bursa' uçağının sırrı çözülüyor

Kuru, "Daldığımızda büyük, ikiye katlanmış alüminyum bir parçaya rastladık. Muhtemelen uçağa ait olduğunu düşünüyoruz; ancak çıkarılmadan kesin konuşmak doğru olmaz." dedi.

"42 KİŞİ HALA DENİZİN DİBİNDE"

Kazanın dramatik boyutuna dikkat çeken Kuru, 50 yıldır enkazın ve yolcuların denizin dibinde olduğunu vurgulayarak, "Toplam 42 kişi Marmara Denizi'nin altında bekliyor. Enkaz hala çıkarılmadı." ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLERİN YAKINLARI DA UÇAKTAYDI

Kuru, kazada hayatını kaybedenler arasında ünlü isimlerin yakınlarının da bulunduğunu hatırlattı. Fatih Terim'in kayınpederi Kamuran Aksu ve şarkıcı Seyyal Taner'in hostes olan kız kardeşi de uçaktaydı.

"ENKAZIN YERİNİ ARTIK BİLİYORUZ"

Kuru, yaptıkları araştırmaların kazanın çözülmesi açısından önemli olduğunu belirterek, "1975'te teknolojinin yetersiz olması nedeniyle enkaza ulaşılamamış. Ancak bulduğumuz parçaların uçağa ait olduğunu düşünüyoruz. Artık yerini biliyoruz." dedi.

YETKİLİLERE ÇAĞRI: RESMİ OLARAK TESPİT EDİLSİN

Bölgede ikinci bir dalış daha yapmaya hazırlandıklarını söyleyen Kuru, enkazın resmi makamlar tarafından doğrulanması ve denizden çıkarılması için çağrıda bulundu. Yolcular için Yeşilköy'de anıt mezar yapılması gerektiğini de dile getirdi.

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Marmara Denizi, Nedim Kuru, Denizcilik, Teknoloji, Havacılık, Marmara, Kültür, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel THY'nin 50 yıl önce düşen 'Bursa' uçağının sırrı çözülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisinin katlettiği Gülhan, yardım çığlığını 1 yıl önce böyle duyurmaya çalışmış Eski sevgilisinin katlettiği Gülhan, yardım çığlığını 1 yıl önce böyle duyurmaya çalışmış
Mardin’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
İntihar sanılan olay cinayet çıktı Miras için anne, baba ve ağabeyini öldürdü İntihar sanılan olay cinayet çıktı! Miras için anne, baba ve ağabeyini öldürdü
89 yaşındaki emekli madenci, 45 yıldır sporcu yetiştiriyor 89 yaşındaki emekli madenci, 45 yıldır sporcu yetiştiriyor
Öldürmenin cezası 45 milyon lira Anadolu parsı o şehrimizde görüldü Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü
Dehşete düşüren olay Baba ve oğul kasten öldürmeden tutuklandı Dehşete düşüren olay! Baba ve oğul kasten öldürmeden tutuklandı
Demet Akalın, ’Yılın müzik insanı’ ödülünün Çakal’a verilmesine sert tepki gösterdi Demet Akalın, 'Yılın müzik insanı' ödülünün Çakal'a verilmesine sert tepki gösterdi
Neymar, 2012 yılında lösemiyle mücadele eden hayranıyla yeniden bir araya geldi Neymar, 2012 yılında lösemiyle mücadele eden hayranıyla yeniden bir araya geldi
Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek
Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz müzisyeni Zafer Dilek hayatını kaybetti Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz müzisyeni Zafer Dilek hayatını kaybetti

16:52
İmamoğlu’nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
16:45
Adana’da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti
Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti
16:44
Meclis’teki taciz skandalı büyüyor 4 aşçı gözaltında
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında
16:10
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
15:58
Ankara’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
15:27
Ahmet Çakar serbest bırakıldı İşte ilk sözleri
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri
14:41
Ailesini katletti Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
14:34
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi
14:32
Mehmet Akif Ersoy’a jandarmadan 11 soru İşte aylık geliri
Mehmet Akif Ersoy'a jandarmadan 11 soru! İşte aylık geliri
14:22
Türk-İş asgari ücret masasına oturmadı Bakın gerekçeleri neymiş
Türk-İş asgari ücret masasına oturmadı! Bakın gerekçeleri neymiş
13:59
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2025 18:06:45. #7.13#
SON DAKİKA: THY'nin 50 yıl önce düşen "Bursa" uçağının sırrı çözülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.