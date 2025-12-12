THY\'nin 50 yıl önce düşen "Bursa" uçağının sırrı çözülüyor

Marmara Denizi'ne düşen ve 50 yıldır izine ulaşılamayan THY'nin 'Bursa' adlı yolcu uçağıyla ilgili sır perdesi aralanıyor. Youtuber Nedim Kuru ve ekibi, su altı dronu ile yaptıkları dalışta uçağın enkazına ait olduğu öne sürülen parçaları görüntüledi.

42 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

30 Ocak 1975'te İzmir-İstanbul seferini yaparken inişe geçtiği sırada Büyükçekmece açıklarında denize düşen uçak, 41 yolcu ve bir hostesin çocuğuyla birlikte toplam 42 kişiye mezar olmuştu. O dönem ki teknolojik imkansızlıklar nedeniyle enkaza ulaşılamamıştı.

SU ALTI DRONU İLE YENİ İZLER

Youtuber Nedim Kuru, geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'nin derinliklerine dalış yaparak uçağın düştüğü iddia edilen noktayı görüntüledi. Ekip, dalış sırasında geniş bir alana yayılmış ve uçağa ait olduğu düşünülen parçalar tespit etti.

Kuru, "Daldığımızda büyük, ikiye katlanmış alüminyum bir parçaya rastladık. Muhtemelen uçağa ait olduğunu düşünüyoruz; ancak çıkarılmadan kesin konuşmak doğru olmaz." dedi.

"42 KİŞİ HALA DENİZİN DİBİNDE"

Kazanın dramatik boyutuna dikkat çeken Kuru, 50 yıldır enkazın ve yolcuların denizin dibinde olduğunu vurgulayarak, "Toplam 42 kişi Marmara Denizi'nin altında bekliyor. Enkaz hala çıkarılmadı." ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLERİN YAKINLARI DA UÇAKTAYDI

Kuru, kazada hayatını kaybedenler arasında ünlü isimlerin yakınlarının da bulunduğunu hatırlattı. Fatih Terim'in kayınpederi Kamuran Aksu ve şarkıcı Seyyal Taner'in hostes olan kız kardeşi de uçaktaydı.

"ENKAZIN YERİNİ ARTIK BİLİYORUZ"

Kuru, yaptıkları araştırmaların kazanın çözülmesi açısından önemli olduğunu belirterek, "1975'te teknolojinin yetersiz olması nedeniyle enkaza ulaşılamamış. Ancak bulduğumuz parçaların uçağa ait olduğunu düşünüyoruz. Artık yerini biliyoruz." dedi.

YETKİLİLERE ÇAĞRI: RESMİ OLARAK TESPİT EDİLSİN

Bölgede ikinci bir dalış daha yapmaya hazırlandıklarını söyleyen Kuru, enkazın resmi makamlar tarafından doğrulanması ve denizden çıkarılması için çağrıda bulundu. Yolcular için Yeşilköy'de anıt mezar yapılması gerektiğini de dile getirdi.