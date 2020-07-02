Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2) - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi yönünde talep olduğunu belirterek, "İş dünyası tarafından hem Avrupa hem Türkiye tarafında bunun mutlaka güncellenmesi ihtiyacı dile getiriliyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi yönünde talep olduğunu belirterek, "İş dünyası tarafından hem Avrupa hem Türkiye tarafında bunun mutlaka güncellenmesi ihtiyacı dile getiriliyor." dedi.

Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı

Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Haziran ayında ihracatta yaşanan toparlanmaya değinen Pekcan, "Yılın ilk 6 ayı itibarıyla mart, nisan ve mayıstaki hızlı düşüş nedeniyle ihracatta yüzde 15, ithalatta da yüzde 3 gerideyiz. Bundan sonra bu trendi artış olarak devam ettireceğiz. Kurban Bayramı dolayısıyla temmuz sonunda biraz etkilenebiliriz ama ondan sonra toparlanma sürecine devam edeceğiz." diye konuştu.

Pekcan, 2020'yi kayıpsız kapatmayı hedeflediklerini dile getirerek, iş dünyasıyla el ele verdiklerinde yapılamayacak bir şeyin olmadığını söyledi.

Uzak Doğu toparlanma sürecindeyken batı ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ağırlaştığı bir döneme girildiğine dikkati çeken Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Ocak-şubat aylarında küresel tedarik zincirlerinde sıkıntı yaşanmıştı ama onlar tam tedaviye başladıkları süreçte bu tarafta talep daralması oldu. Orada arz güvenliği sağlandı ama bu tarafta talep daralması oldu ama bu süreçten bizim sanayicimiz etkilenmedi. Bu süreçte tedarikçilerimiz, dağınık coğrafyalarda olduğu için etkilenmedik."

"Tam bir koordinasyon içinde çalıştık"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe'nin bugün Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlatan Pekcan, "Avrupa Birliği (AB) kümelenmesi içinde finansal destekleri de dikkate aldığımızda nakit para yardımı yerine 'turist gitsin orada harcasın' mantığı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, bu süreçte kabine üyeleri olarak tam bir koordinasyon içinde çalıştıklarını da kaydetti.

"Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi talebi var"

Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi konusuna da değinen Pekcan, şöyle devam etti:

"Genel teamül olarak, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi yönünde talep var. İş dünyası tarafından hem Avrupa hem Türkiye tarafında bunun mutlaka güncellenmesi ihtiyacı dile getiriliyor. Bu süreçte e-ticaret, hizmet sektörü, dijital ekonomi, tarım ürünleri gibi çok gündemde olan konular oldu. Yapılan analizlerle iş dünyası tarafından hem Avrupa hem Türkiye tarafında bunun mutlama güncellenmesi ihtiyac dile getiriliyor. Siyaseti bir tarafa ticareti ve ekonomiyi başka tarafa ayırarak yolumuza devam etmeliyiz. Kendi içindeki süreçler neyse işlemeli."

"Türkiye'nin yardım gönderdiği ülke sayısı 125'in üzerinde"

Pekcan, Türkiye'nin Kovid-19 salgını sürecinde başka ülkelere yaptığı yardımlar hakkında da konuşarak, yardım gönderilen ülke sayısının 125'in üzerinde olduğunu söyledi.

Bu konuda müteahhitler ile Afrika'yla ilgisi bulunan iş konseyi başkanlarını cesaretlendirdiklerini anlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Buralara gidin, spotansiyel gördüğünüz ülkelerde ihtiyacı karşılayın. Her şeyi Türkiye devletinden beklemeyin, siz de yardım götürün diye Dışişleri Bakanımız, bakanlığımız ve iş dünyasıyla böyle bir çalışmayı devam ettiriyoruz. Çok ciddi yardımlarda bulundular ve çok olumlu geri dönüşler alınıyor. Bu da ticarete döner inşallah. İş insanlarımız dar günlerinde yanlarında oldular."

(Sürecek)

Gümrük Birliği, Ruhsar Pekcan, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:49 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

18:44 Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi 18:33 Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:25 Hırsızlık yaparken yakalanan kadın "Korona testim pozitif bilginiz olsun" diyerek kurtulmaya çalıştı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:14 WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor 10:56 ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Tunceli'de bin yıllık dut ağaçları bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor
10:11
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
09:47
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
09:20
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
05:40
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
00:53
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
23:46
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 19:23:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]