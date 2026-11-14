Edirne'deki TIR'da 187, İstanbul'da koltuklarda 95 tabanca bulundu - Son Dakika
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Edirne'deki TIR'da 187, İstanbul'da koltuklarda 95 tabanca bulundu

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Edirne\'deki TIR\'da 187, İstanbul\'da koltuklarda 95 tabanca bulundu
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Edirne\'deki TIR\'da 187, İstanbul\'da koltuklarda 95 tabanca bulundu
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Ümraniye'de durdurulan bir araçta 150 tabanca namlusu bulunmasıyla başlayan soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Bayrampaşa'daki iş yerinde üç berjer koltuğa gizlenmiş 95 tabanca, Edirne'deki TIR'da ise kolilerden 187 Beretta ibareli tabanca çıktı. İstanbul ve Edirne'de toplam 282 tabancanın piyasa değeri yaklaşık 28 milyon TL.

İstanbul ve Edirne’de kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 282 tabanca ve 150 tabanca namlusu ele geçirildi. Bayrampaşa’da üç berjer koltuğun içine gizlenmiş 95 tabanca bulunurken Edirne’deki bir TIR’da Beretta ibareli 187 tabancaya el konuldu. Ele geçirilen silahların piyasa değerinin yaklaşık 28 milyon TL olduğu belirtildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'deki TIR'da 187, İstanbul'da koltuklarda 95 tabanca bulundu

OPERASYONUN İLK ADRESİ ÜMRANİYE OLDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma yürüttü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, kaçak silah imalatı ve ticaretinin önlenmesi hedeflendi.

Çalışmalar kapsamında silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin kullandığı araç Ümraniye’de durduruldu. Araçta yapılan aramada 150 tabanca namlusu ele geçirildi.

Edirne'deki TIR'da 187, İstanbul'da koltuklarda 95 tabanca bulundu

ÜÇ BERJER KOLTUĞUN İÇİNE 95 TABANCA GİZLEMİŞLER

Polis ekipleri, şüphelinin Bayrampaşa’daki bir iş yerine silah bıraktığını belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda, streç filme sarılmış üç berjer koltuğun içerisine gizlenmiş 95 tabanca bulundu.

Edirne'deki TIR'da 187, İstanbul'da koltuklarda 95 tabanca bulundu

TIR DORSESİNDEN 187 BERETTA TABANCA ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ele geçirilen silahlarla bağlantılı olduğu tespit edilen Edirne’deki bir TIR’ı takibe aldı. TIR’a yönelik düzenlenen operasyonda, koliler içerisinde 187 tabanca ele geçirildi.

Paylaşılan operasyon bilgilerine göre, TIR’da bulunan tabancaların dünyaca ünlü İtalyan silah üreticisi Beretta ibaresi taşıdığı belirtildi.

Edirne'deki TIR'da 187, İstanbul'da koltuklarda 95 tabanca bulundu

SİLAHLARIN DEĞERİ 28 MİLYON TL

Operasyonlarda ele geçirilen tabancaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 28 milyon TL olduğu bildirildi. Ümraniye, Bayrampaşa ve Edirne’de gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 282 tabanca ve 150 tabanca namlusu ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Edirne'deki TIR'da 187, İstanbul'da koltuklarda 95 tabanca bulundu
Edirne'deki TIR'da 187, İstanbul'da koltuklarda 95 tabanca bulundu
Edirne'deki TIR'da 187, İstanbul'da koltuklarda 95 tabanca bulundu
Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüİstanbul Emniyet MüdürlüğüBayrampaşaİstanbulEdirneSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kasım Ekşi Kasım Ekşi:
    Devlet ruhsat harçlarını yükseltti,kaçakçılara yaradı. 0 0
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