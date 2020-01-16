Tiyatroya 3 ödül daha - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Direklerarası seyircileri'nin oluşturduğu halk jürisinden 3 dalda ödül aldı.



Halk Jürisi üyeleri, 2018-2019 tiyatro sezonunda Batman, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Bolu, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Silifke, Tatvan ve Van'da sahneye koyulan oyunları seyrederek; Performans, Tasarım ve Yapımlar kategorilerinde başarılı olarak değerlendirdiği oyun, oyuncu ve tiyatroları belirledi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Palavracı ile en iyi prodüksiyon, Fermanlı Deli Hazretleri'nin yönetmeni Altuğ Görgü en iyi yönetmen ve oyuncu Murat Liman en iyi erkek oyuncu seçildi. Ödüller, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. - BURSA