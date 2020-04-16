Tofaş, araç üretimine ara verdiği dönemde sağlık ekipmanı üretmeye devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tofaş, araç üretimine ara verdiği dönemde sağlık ekipmanı üretmeye devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

Tofaş, araç üretimine ara verdiği dönemde sağlık ekipmanı üretmeye devam ediyor

6 saat önce

Tofaş, araç üretimine ara verdiği dönemde sağlık ekipmanı üretmeye devam ediyor Tofaş üreticilere tasarım desteği sunuyor, sağlık ekipmanı üretimine davet ediyor Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu: "Tofaş olarak Nisan sonuna kadar 50 bin adet siperlikli maske ve bin üç yüz adet sağlık personelini...

Tofaş, araç üretimine ara verdiği dönemde sağlık ekipmanı üretmeye devam ediyor

Tofaş üreticilere tasarım desteği sunuyor, sağlık ekipmanı üretimine davet ediyor

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu:

"Tofaş olarak Nisan sonuna kadar 50 bin adet siperlikli maske ve bin üç yüz adet sağlık personelini koruyucu kabin üretimi gerçekleştirerek, salgına karşı yürütülen seferberliğe destek olmaya devam edeceğiz"

BURSA - Pandemik durumun seyri dolayısıyla, sağlık risklerini azaltmaya yönelik alınan önlemler ile yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslim süreçlerini dikkate alarak Bursa'daki fabrikasında üretim faaliyetlerine kısa süre ara veren Tofaş, yeni tip korona viris (Covid-19) salgını ile mücadelede yoğun emek sarf eden sağlık çalışanları için tıbbi destek ekipmanları üretmeyi sürdürüyor. Şirket, üretimini gerçekleştirdiği ekipmanların teslimatını, ihtiyaç bildiren hastanelere İl Sağlık Müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştiriyor. İlk olarak Bursa Şehir Hastanesi ile başlayan teslimatlar, İstanbul, Bursa, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Manisa, Muğla ve İzmir dahil olmak üzere toplam 24 ildeki, 63 sağlık kuruluşuna ulaştırıldı. Tofaş, bu süreçte toplam 578 adet biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini ile 20 bin 146 adet siperlikli maske üretti.

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu açıklamasında, "İl Sağlık Müdürlükleri ile koordinasyon içinde sevkiyatları gerçekleştiriyoruz. Salgınla mücadelede kritik bir yere sahip olan sağlık çalışanlarını koruyucu ekipmanları üretmeyi, Tofaş Ar-Ge ve fabrikamız içindeki yetkinliklerimiz ve tedarik zincirimizin de gücünü değerlendirerek sürdürüyoruz. Üretim yapmakta olan diğer işletmelerin de bu ekipmanları hızla ve standartlara uygun şekilde üretebilmelerine destek olmak amacıyla ekipmanların tasarımlarını web sitemizde yayınladık. Bugüne kadar 8 farklı firma bu tasarımlardan faydalanarak üretime başladı. Hızlı bir şekilde sağlık kuruluşlarından gelen talebe cevap verebilmek için üretim gerçekleştirebilecek diğer firmaları da bu kaynaktan faydalanmaya davet ediyoruz. Tofaş olarak Nisan ayı sonuna kadar 50 bin adet siperlikli maske ve bin üç yüz adet sağlık personelini koruyucu kabin üretimi gerçekleştirerek, salgına karşı yürütülen seferberliğe destek olmaya devam edeceğiz. Bu birlik ve beraberlik ile yüksek üretim adetlerine ulaşılmasına vesile olacağımıza inanıyorum" dedi.

Tofaş, dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında üretmeye başladığı tıbbi destek ekipmanlarını, farklı kentlerdeki sağlık merkezlerine ulaştırmaya devam ediyor. Üretimi gerçekleşen toplam 578 adet biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini ile 20 bin 146 adet siperlikli maske; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Ankara, Muğla, Manisa, Kocaeli ve İzmir dahil olmak üzere 24 ildeki, 63 hastane ile sağlık kuruluşuna teslim edildi. Tofaş Ar-Ge'de görevli tasarım uzmanlarının modellediği tıbbi ekipmanlardan Nisan sonuna kadar 50 bin adet siperlikli maske ile toplam 1300 adet entübasyon kabini ve biyolojik numune alma kabininin üretimi hedefleniyor.

Konuyu değerlendiren Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, "İl Sağlık Müdürlükleri ile koordinasyon içinde sevkiyatları gerçekleştiriyoruz. Bizlere ulaşan talebi karşılayabilmek amacıyla hem ihtiyaca yönelik hem de hekimlerce doğrulanmış tıbbi ekipmanların geliştirilip üretilmesi için hızla çalışmaya başladık. Salgınla mücadelede kritik bir yere sahip olan sağlık çalışanları için koruyucu ekipmanları, Tofaş Ar-Ge ve fabrikamız içindeki yetkinliklerimizi ve tedarik zincirimizin de gücünü değerlendirerek üretmeyi sürdürüyoruz. Üretim yapmakta olan diğer işletmelerin de bu ekipmanları hızla ve standartlara uygun şekilde üretebilmelerine destek olmak amacıyla ekipmanların tasarımlarını PDF formatında 2 boyutlu teknik resimler ve CAD data formatında https://tofas.com.tr adresinden yayınladık. Bugüne kadar 8 farklı firma bu tasarımlardan faydalanarak üretime başladı. Üretim gerçekleştirebilecek diğer firmaları da bu kaynaktan faydalanmaya davet ediyoruz. Teknik desteğimizden faydalanarak üretim yapan diğer kuruluşlarımıza gerekli koordinasyon desteğinde bulunarak ekipmanların en etkin şekilde ihtiyaç duyan sağlık kuruluşlarına ulaşması için çalışıyoruz. Biz de bu süreçte devreye aldığımız plan dahilinde toplamda 50 bin adet siperlikli maske ve bin üç yüz adet sağlık personelini koruyucu kabin üretimi gerçekleştirerek, salgına karşı yürütülen seferberliğe destek olmaya devam edeceğiz. Bu birlik ve beraberlik ile yüksek üretim adetlerine ulaşılmasına vesile olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Tofaş'a Covid19@tofas.com.tr adresi aracılığıyla iletilen talepler değerlendirilerek ihtiyaç sahibi hastanelere ulaştırılmaya devam ediyor. Ayrıca şirketin geliştirme ve üretimini sürdürmekte olduğu tıbbi destek ekipmanları, şirketin resmi web sitesi üzerinden temin edilebiliyor. https://tofas.com.tr/Pages/page27.aspx adresinden görüntülenebilen ekipmanların üretimini gerçekleştirecek firmalara, gerekli durumlarda Tofaş teknik destek veriyor olacak.


Tofaş Fabrikası'nda üretilen ekipmanlar

Tofaş'ta üretilen ekipmanların tamamı Yeni Tip Koronavirüs testleri esnasında, sağlık personelinin maksimum seviyede korunması için geliştirildi. Tüm hastane ve sağlık personeli için çok önemli olan ekipmanlar siperlikli maske, biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabininden oluşuyor. Siperlikli maskeler, hasta ile yüzyüze çalışırken personeli aerosollerden korurken, biyolojik örnek alma kabini hastalardan numune alırken hemşire ve doktorların korunması amacıyla kullanılıyor. Hastane içinde kullanıma yönelik olarak üretilen kabinler, hasta yada virüs şüphesi olan kişi bu kabinin içine girdikten sonra şeffaf olan ve izole edilmiş delikleri olan ön kısımdan sağlık personelinin numune alma işlemini yapabileceği şekilde tasarladı. Tofaş mühendisleri, kabini tasarlarken yüksek enerjili mor ötesi ışın lambaları ile sterilizasyon sağlayacak sistemler geliştirdiler. Ayrıca, kabin içinde negatif basınç oluşumu elde edilerek, hem sağlık personelinin hem de test yapılan kişinin korunması sağlandı. Tüm bu geliştirmelerde konu uzmanı doktorların görüşleri alındı ve Tofaş Ar-Ge'de numune ürünler üzerinde doğrulamalar yapıldı. Bu şekilde sağlık çalışanı örnekleri güvenli bir şekilde alabilirken; her kullanımdan sonra da kabininin içinde yer alan ultraviyole ışık sistemi ile dakikalar içerisinde bir sonraki hastaya kadar virüs yayılımına izin vermeyecek şekilde temizlenmesi sağlanıyor. Entübasyon kabini de entübasyon operasyonu sırasında, hastalar operasyon yatağındayken doktorları aerosollerden koruyor.

Tofaş, araç üretimine ara verdiği dönemde sağlık ekipmanı üretmeye devam ediyor

Tofaş, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:06 Kaynak: İHA

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