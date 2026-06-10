Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler - Son Dakika
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Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

10.06.2026 18:51
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İstanbul Sultangazi’de toplu taşıma aracında bir genç kızı taciz ettiği iddiasıyla vatandaşlar tarafından yakalanarak araçtan indirilen ve ardından darbedilen şüpheli, olay yerine sevk edilen polis ekiplerine teslim edildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, seyir halindeki bir toplu taşıma aracında infial yaratan bir olay yaşandı.

ÖNCE DÖVDÜLER, SONRA POLİSE TESLİM ETTİLER

Araçta yolculuk eden bir şahsın, genç bir kadını taciz ettiği ileri sürüldü. Durumu fark eden ve diğer yolcular, şahsa anında müdahalede bulunarak kaçmasına izin vermedi. Öfke dolu anların yaşandığı olayda vatandaşlar, taciz şüphelisini yaka paça araçtan indirdi. Araç dışına çıkarıldıktan sonra çevredekiler tarafından darbedilen şahıs, daha sonrasına ise polis ekiplerine teslim edildi.

O ANLAR KAMERADA

O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

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Son Dakika Sultangazi Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kamuran Sertkaya Kamuran Sertkaya:
    İstanbul'da yapılan en büyük hata,bazı devlet kontrolündeki sosyal evlerin kapatılmasıdir,düşük bütçeli kirsaldan gelen kişilerin ihtiyaçlarını giderebilmeleri için bu tip yerlere ihtiyaç vardır...ben eminimki benim yorumuma kızanlar karşı çıkanlar olacaktır...onlara şu soruyu soruyorum,böyle bir olayla sizin sevdikleriniz ailenizdeki bayanlar karşılaşsa ne olur?..unutmayalım ki hiç bir erkek hormonlarını karşı gelemez... 0 0 Yanıtla
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