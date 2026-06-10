İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, seyir halindeki bir toplu taşıma aracında infial yaratan bir olay yaşandı.
Araçta yolculuk eden bir şahsın, genç bir kadını taciz ettiği ileri sürüldü. Durumu fark eden ve diğer yolcular, şahsa anında müdahalede bulunarak kaçmasına izin vermedi. Öfke dolu anların yaşandığı olayda vatandaşlar, taciz şüphelisini yaka paça araçtan indirdi. Araç dışına çıkarıldıktan sonra çevredekiler tarafından darbedilen şahıs, daha sonrasına ise polis ekiplerine teslim edildi.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
Son Dakika › Sultangazi › Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler - Son Dakika
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