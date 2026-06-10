Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Kamuran Sertkaya:

İstanbul'da yapılan en büyük hata,bazı devlet kontrolündeki sosyal evlerin kapatılmasıdir,düşük bütçeli kirsaldan gelen kişilerin ihtiyaçlarını giderebilmeleri için bu tip yerlere ihtiyaç vardır...ben eminimki benim yorumuma kızanlar karşı çıkanlar olacaktır...onlara şu soruyu soruyorum,böyle bir olayla sizin sevdikleriniz ailenizdeki bayanlar karşılaşsa ne olur?..unutmayalım ki hiç bir erkek hormonlarını karşı gelemez...