Topraksız tarımın en uzun ömürlü çiçeği Antalya'dan Avrupa ülkelerine gönderiliyor - Son Dakika

Topraksız tarımın en uzun ömürlü çiçeği Antalya'dan Avrupa ülkelerine gönderiliyor

01.05.2021 11:10

- Topraksız tarımın en uzun ömürlü çiçeği Antalya'dan Avrupa ülkelerine gönderiliyor Antoryum çiçeği, Dal fiyatı 8 liradan Romanya, Ukrayna ve Bulgaristan'a ihraç ediliyor 365 gün hasat yapılıyor, topraksız üretimle yüzde 40 daha fazla verim alınıyor Ana vatanı Güney Amerika olan...

- Topraksız tarımın en uzun ömürlü çiçeği Antalya'dan Avrupa ülkelerine gönderiliyor

Antoryum çiçeği, Dal fiyatı 8 liradan Romanya, Ukrayna ve Bulgaristan'a ihraç ediliyor

365 gün hasat yapılıyor, topraksız üretimle yüzde 40 daha fazla verim alınıyor

ANTALYA - Ana vatanı Güney Amerika olan Antoryum (Anthurıum) çiçeği, 2002 yılında ilk defa topraksız tarımla Antalya'da üreten firma tarafından, çiçeğinin dal fiyatı 8 liradan Romanya, Ukrayna ve Bulgaristan'a ihraç ediliyor.

4 dekar alanda yıllık ortalama 350-400 bin dal ürün elde eden Ziraat Mühendisi Deniz Böcek, Antoryum çiçeğinin Türkiye'de üçüncü Antalya'nın tek üreticisi olduklarını ifade ederek, 365 gün hasat yapıldığını ve topraksız üretimle yüzde 40 daha fazla verim aldıklarını söyledi.

Antalya'nın ilk ve tek üreticisi

4 dekar kapalı alanda topraksız tarımla üretim yaptıklarını dile getiren Ziraat Mühendisi Deniz Böcek, "Türkiye'de çok nadir olarak üretilen bir çiçek çeşidi Antoryum çiçeğini üretiyoruz. Antalya'nın ilk ve tek üreticiyiz. 4 dekar alanda topraksız tarımda üretim yapmaktayız. Seradaki bütün sistem otomasyona bağlı. Girdiğimiz değerlerin neticesinde bilgisayarlar otomatik olarak bitkinin sıcaklığını, nemini ve sulamasını yapmaktadır" dedi.

Vazo ömrü en uzun çiçek

Antoryum çiçeğinin en önemli özelliğinin dayanıklı ve vazo ömrünün uzun olduğunu kaydeden Deniz Böcek, "Yaklaşık 40 güne kadar dayanan çeşitlerimiz var. Bu özelliği ile diğer çiçeklerden ayrılıyor. Satışlarımız yurt içi ve yurt dışına yapılıyor. Yurt içinde genellikle İstanbul pazarına gidiyor. Yurt dışı olarak da Romanya, Ukrayna ve Bulgaristan'a sevkiyatlarımız oluyor" şeklinde konuştu.

Yurt dışına dal fiyatı 8 lira

Antoryum çiçeğinin tane olarak satıldığını ifade eden Deniz Böcek, "Bu çiçek demet olarak satılmaz. Dal fiyatları yurt içi 6 lira, yurt dışı 8 liraya satış yapıyoruz. Bizim burada 12 ayrı renkte çiçeğimiz var. Bu çiçeğin hasatı 365 gün yapılıyor. Belli bir günü yok, sipariş durumuna göre gün içerisinde hasat yapabiliyoruz" dedi.

Topraksız tarımda yüzde 40 daha fazla ürün

Antoryum çiçeğini üretmek için kurulum aşamasının oldukça maliyetli olduğunu kaydeden Deniz Böcek, topraksız tarımda üretim yaptıkları için topraklı seraya göre hastalıkların olmaması, kökten dolayı gelebilecek hastalıkların önüne geçtiklerini söyledi. Topraksız üretimin, topraklı üretime göre veriminin yüzde 40 oranında daha fazla olduğunu ifade etti.

Özel günlerde satışlarının normalde her yıl çok fazla gerçekleştiğine de değinen Deniz Böcek, "Sevgililer günü, Anneler günü, 8 Mart Dünya Kadınlar günü ve Öğretmenler günü bizim özel günlerimizdir ve satışlarımız artmaktadır. Bu sene biraz düşüş yaşayacağız, bu açığı da internet satışlarıyla kapatmaya çalışacağız. Antoryum çiçeğini diğer çiçeklerden ayıran bir özelliği, yapraklarının da satılıyor olması. Yaprakları genellikle çelenk ve aranjman yapımında kullanılıyor" diye konuştu.

Topraksız tarımın en uzun ömürlü çiçeği Antalya'dan Avrupa ülkelerine gönderiliyor
Topraksız tarımın en uzun ömürlü çiçeği Antalya'dan Avrupa ülkelerine gönderiliyor
Topraksız tarımın en uzun ömürlü çiçeği Antalya'dan Avrupa ülkelerine gönderiliyor
Topraksız tarımın en uzun ömürlü çiçeği Antalya'dan Avrupa ülkelerine gönderiliyor
Topraksız tarımın en uzun ömürlü çiçeği Antalya'dan Avrupa ülkelerine gönderiliyor
Topraksız tarımın en uzun ömürlü çiçeği Antalya'dan Avrupa ülkelerine gönderiliyor
Topraksız tarımın en uzun ömürlü çiçeği Antalya'dan Avrupa ülkelerine gönderiliyor
Topraksız tarımın en uzun ömürlü çiçeği Antalya'dan Avrupa ülkelerine gönderiliyor
Topraksız tarımın en uzun ömürlü çiçeği Antalya'dan Avrupa ülkelerine gönderiliyor
Topraksız tarımın en uzun ömürlü çiçeği Antalya'dan Avrupa ülkelerine gönderiliyor
Topraksız tarımın en uzun ömürlü çiçeği Antalya'dan Avrupa ülkelerine gönderiliyor
Topraksız tarımın en uzun ömürlü çiçeği Antalya'dan Avrupa ülkelerine gönderiliyor
Topraksız tarımın en uzun ömürlü çiçeği Antalya'dan Avrupa ülkelerine gönderiliyor
Topraksız tarımın en uzun ömürlü çiçeği Antalya'dan Avrupa ülkelerine gönderiliyor
Topraksız tarımın en uzun ömürlü çiçeği Antalya'dan Avrupa ülkelerine gönderiliyor

Bulgaristan, Ukrayna, Romanya, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Topraksız tarımın en uzun ömürlü çiçeği Antalya'dan Avrupa ülkelerine gönderiliyor - Son Dakika Ekonomi


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