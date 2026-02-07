Torbalı'da Boğulan Berivan'ın Acı Hikayesi - Son Dakika
Torbalı'da Boğulan Berivan'ın Acı Hikayesi

07.02.2026 12:12
10 yaşındaki Suriyeli Berivan Bozan, dereye kapılarak boğuldu. Babası, güvenlik önlemleri talep etti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde girdiği derenin suyuna kapılarak boğulan 10 yaşındaki Suriyeli Berivan Bozan'ın babası Hamed Bozan, yaşadığı acıyı anlattı.

İlçede dün Çaybaşı Mahallesi'ndeki Fetrek Deresi'ne oynamak için giren ve suya kapılarak hayatını kaybeden Berivan Bozan'ın İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri sürüyor.

Kızının cenazesini almak için gelen 32 yaşındaki Hamed Bozan, burada gazetecilere gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Yetkililerinden, derenin etrafına tel çekmelerini talep eden baba Bozan, "Bugün benim kızım gitti yarın başka çocuklar da gidebilir. Allah kimsenin başına getirmesin. Benim canım yandı. Ne gerek var başka canların yanmasına? Biz büyükler anlarız ama çocuk anlamaz, çocuktur. Çocuk olduğu için hiçbir şey bilmez. Oynamasını bilir." dedi.

Kızına bir hafta önce aldığı küpelerini elinden düşürmedi

Hamed Bozan, kızının kendisinden takmak için küpe istediğini belirterek "Bir hafta önce 'baba bana küpe sözü vermiştin' dedi. 'Tamamdır kızım alacağım sen oku. Üçüncü sınıfa geçtiğin zaman alacağım söz' dedim. Param olunca erkenden gittim aldım. Tam bir hafta önce almıştım, bir hafta takabildi." diye konuştu.

"Benim canım yandı. Allah kimsenin başına getirmesin." diyen baba Bozan, şöyle devam etti:

"Herkes çocuklarına sahip çıksın. Dışarıda mı oynuyorlar? Bir bakıyorsun gözünden kayboldu gitti. 17.30'da bana düştüğünü söylediler. Ben yarım saatte oradaydım. İtfaiye, herkes gelmişti ellerinden gelenleri yapmışlar. Dört kilometre uzakta bulundu. Allah verdi, Allah aldı. Zoruma giden, orada bir tel olsaydı çocuk derdi ki 'burası yasak'. 10 yaşındaki çocuk ne anlasın?"

Bozan, kızının her gün kendisine kahve yaptığını, bu saatten sonra kahve içmeyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
