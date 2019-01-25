Son Dakika Haberleri: Trabzon'da "Deneyap Teknoloji Atölyesi" Kurulacak

Trabzon'da "Deneyap Teknoloji Atölyesi" Kurulacak

2 saat önce

Trabzon'da Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında "Deneyap Teknoloji Atölyesi" kurulacak.

Trabzon'da
Trabzon'da Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında "Deneyap Teknoloji Atölyesi" kurulacak.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığının ilk 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde, 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Çalışmalar kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında önemli işbirliği tesis edildiğini belirten Adıyaman, Türkiye'de gençlerin özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan bu dört önemli kurumun katkıları ile "Deneyap Türkiye" projesinin hayata geçirildiğini vurguladı.

Adıyaman, proje çerçevesinde Deneyap Teknoloji Atölyelerinin Trabzon, Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa ve Muğla'da kurulacağını aktardı.

Trabzon'un atölyelerin kurulacağı 12 il arasında bulunmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Adıyaman, şu değerlendirmede bulundu:

"Yenilikçi bir eğitim modeli esas alınacak atölyelerde, tasarım üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Buralarda geleceğin bilim insanları, araştırmacıları ve girişimcileri keşfedilerek bu alanda gelişmeleri için her türlü imkan sağlanacak. Hayata geçirilecek proje okulları, yerli ve milli teknoloji hamlemizin beyin takımını oluşturacak donanımlı bireylerin yetiştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir."

Adıyaman, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi temel amacıyla kurulan atölyelerin 4, 5, 8 ve 9'uncu sınıf ile lise hazırlık öğrencilerine yönelik olduğunu anımsatarak 12 ilde eğitimlere Mayıs 2019'da başlanacağına işaret etti.

Onur Adıyaman, sınav başvurularının 3 Şubat'ta sona ereceğini, sınavın ise 17 Mart'ta gerçekleştirileceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:36 Kaynak: AA

Onur Adıyaman, Adıyaman, Trabzon, Teknoloji
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