Trabzon'da liderlik mücadelesi - Son Dakika
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Trabzon'da liderlik mücadelesi

6 saat önce

Süper Lig'in 22. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında liderlik özlemini sonlandırmanın mücadelesini verecek.

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Süper Lig'in 22. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında liderlik özlemini sonlandırmanın mücadelesini verecek.

Ligde bir maç eksiğiyle 41 puanı bulunan bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmesi halinde, dün Beşiktaş galibiyetiyle puanını 43'e yükselterek ilk sıraya yükselen Medipol Başakşehir'den liderliği devralacak.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde ligde 298 hafta sonra haftayı lider kapatacak.

Trabzonspor, ligin 8. haftasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-1 yenerek maç fazlasıyla 284 hafta sonra liderliğe yükselmiş ancak haftayı lider kapayamamıştı. Aytemiz Alanyaspor, haftayı 17 puanla lider, Trabzonspor ise 15 puanla 2. sırada tamamlamıştı.

En son 2010-2011 sezonu

Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonunun 29. haftasını lider kapamıştı.

Bordo-mavililer, 22 Nisan 2011'de ligin 30. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı.

Karadeniz ekibi, daha sonraki 9 sezonda haftayı lider kapayamadı.

Muhtemel 11

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban ve Erce Kardeşler'in sakatlıkları bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından cezası 1 maça indirilen Norveçli golcü Alexander Sörloth ise takımdaki yerini alabilecek.

Bordo-mavililerin Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Guilherme, Ndiaye, Nwakaeme ve Sörloth 11'iyle sahaya çıkması bekleniyor.

Biletler tükendi

Trabzonsporlu taraftarlar, Demir Grup Sivasspor ile oynanacak karşılaşma öncesi satışa sunulan biletleri hemen tüketti.

Medical Park Stadı tribünlerinin tamamen dolması beklenirken, konuk ekip taraftarları da tribünde yer alabilecek.

Trabzonspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:40 Kaynak: AA
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