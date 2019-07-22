Son Dakika Haberleri: "Trabzon'da yabancıların edindiği konut sayısı 4 bini aştı"
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"Trabzon'da yabancıların edindiği konut sayısı 4 bini aştı"

1 saat önce

Türkiye'de yabancılara konut satışı yapılan iller arasında yer alan Trabzon'da yabancıların edindiği konut sayısı 4 bini aştı.

Türkiye'de yabancılara konut satışı yapılan iller arasında yer alan Trabzon'da yabancıların edindiği konut sayısı 4 bini aştı.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un, Ocak-Haziran 2019 konut satış istatistiklerine göre Türkiye'de 7'nci sırada yer aldığını söyledi.
Hacısalihoğlu, 2019'un ilk 6 ayında İstanbul'da 8 bin 903, Antalya'da 4 bin 93, Ankara'da bin 111, Bursa'da bin, Yalova'da 811, Sakarya'da 592, Trabzon'da 425, Mersin'de 410, Muğla'da 391, Aydın'da ise 355 konutun yabancılara satıldığını anımsattı.
Geçen yılın aynı döneminde Trabzon'da yabancılara 540 konut satıldığını belirten Hacısalihoğlu, "2018 yılının Haziran ayında bir aylık dönemde Trabzon'da yabancılara 43 konut satılırken, bu rakam 2019 yılının Haziran ayında 111'e yükseldi." dedi.
"Çok güzel konut projeleri üretildi"
Hacısalihoğlu, haziran ayından itibaren Trabzon'a Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden charter seferleri başlatıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
" Suudi Arabistan, Umman, Bahreyn, Katar gibi ülkelerden günde ortalama 15 sefer yapılmaktadır. Bilindiği gibi uzun süreli olarak Trabzon'a gelen Arap turistler, konut satın alarak bölgede kalma sürelerini uzatmaktadır. Haziran ayında başlayan yoğunluk, şehirdeki ticareti de etkilemektedir. Özellikle gayrimenkul piyasasındaki hareketlilik ve yapılan blok satışlar, bu aydaki rakamları artırmaktadır."
Trabzon'da yabancıların edindiği konut sayısının 4 bini aştığını dile getiren Hacısalihoğlu, kentte bu talebe karşılık olarak çok güzel konut projeleri üretildiğinin altını çizdi.
Başkan Hacısalihoğlu, "Özellikle son yıllarda yapılan konutlar kalite, çevresel düzenleme ve sağladığı olanaklar bakımından üst standardı yakaladı. Bu potansiyel de yabancıları konut alımı konusunda isteklendiriyor." diye konuştu.
Türkiye, Trabzon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:03 Kaynak: AA
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