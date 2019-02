Trabzon Kocaeli'ye Taşındı

Kocaeli'nin kültür mozaiğini tanıtmak için "Anadolu Kocaeli'de" etkinliğini hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 2. 'sinin yapılacağı Trabzon Tanıtım Günleri'ni gerçekleştiriyor. Şehirleri yaşama, yaşatma ve tanıtma şansını veren "Anadolu Kocaeli'nde" etkinliği "Trabzon Tanıtım Günleri" Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde başladı. Adeta küçük bir Trabzon'un oluştuğu etkinlik, 4 gün boyunca ziyaretçilerine açık olacak.

07-10 ŞUBAT TARİHLERİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde bu yıl 2. kez gerçekleştirilen Trabzon tanıtım günleri etkinliğinin açılış törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Sami Çakır, Büyükşehir Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"TRABZONU YAŞAYACAĞIZ"

Tanıtım günlerinin açılış konuşmasını yapan Trabzonlular Derneği Kocaeli Şube Başkanı Sami Durmuşoğlu, "Ben bu kadar hemşerimin olduğu yerde çok heyecanlıyım. İnşallah Trabzon'u yaşarız. Hepinize hoş geldiniz diyorum" dedi.

"KOCAELİ ANADOLU'NUN ÖZETİDİR"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Kocaeli, Türkiye'nin en büyük sanayi kenti. Aynı zamanda tarih ve turizm kenti. Kocaeli Anadolu'nun özetidir. En büyük zenginliği de Anadolu'nun tüm kentlerini, kokularını bünyesinde toplamış. Bize düşen görev örf ve adetlerine sahip çıkmaktır. Anadolu Kocaeli'de tanıtım günleri ile bu mozaiği daha da canlandırıyoruz. Adeta vatandaşlarımız kendi memleketlerinde gibi hissettiriyor. Memleketlerine gitmeden özlemlerini alıyor" dedi.

SİZLER HERŞEYE LAYIKSINIZ

" Karadeniz'in insanı çalışkan, ülkesini bayrağını seven insanlardır" diyerek ifadelerini sürdüren Başkan Karaosmanoğlu" Kocaeli Trabzon'dur. Kocaeli Bingöl'dür. Kocaeli Erzurum'dur. Kocaeli Anadolu'dur. Bu güzel insanlarıma 15 yıldır hizmet ediyorum. Bundan sonra bir görev değişimi olacak. Ama sizinle birlikte olmaya devam edeceğim. Sizler her şeye layıksınız. Trabzon Tanıtım Günleri hepimize hayırlı olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

"BEN DE ASLEN TRABZONLUYUM"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek ise" Ben aslen Trabzonluyum ama Kocaeli'nde doğdum büyüdüm ve buranın milletvekiliyim. Bir Trabzonlu olarak bugün bu etkinliğe gerçekleştirmekten çok mutluyum. Bu anlamlı etkinliği düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise Trabzon'un kültürünün, medeniyetinin, doğa güzelliklerinin Kocaeli'de yaşanacağını ifade ederek" Bize her yer Trabzon diyen bütün vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu fırsatı sunan Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliğine de teşekkür ediyorum. Kocaeli'de yaşayan Trabzonlu hemşerilerimize memleketlerini bir nebze de görme fırsatı bulacak" şeklinde konuştu.

İSTANBULDAN SONRA EN FAZLA TRABZONLUNUN YAŞADIĞI ŞEHİRİZ

Vali Hüseyin Aksoy ise, "Kocaeli Türkiye'nin önemli şehirlerinden biridir. Ekonomisine baktığımızda 3. büyük şehir. Birçok bölgeden olduğu gibi Trabzon'dan da insanlarımız bizimle birlikte yaşıyor. Trabzon nüfusuna kayıtlı olup da başka şehirde yaşayanlara bakıldığında, Kocaeli, İstanbul'dan sonra ikinci sırada. Ben de Köprübaşı'nda doğdum. İlk, ortaokulu ve liseyi orada tamamladım. Bugün bu etkinliğin gerçekleştirmesi çok önemli. Trabzonlu memleketini görmeyen gençlerimiz var. Onların kendi kültürlerini öğrenmesi için bu etkinlik çok önemli" ifadelerine yer verdi. Konuşmaların ardında Trabzon Tanıtım Günlerinin açılış kurdelesi kesildi. Ardından protokol ile birlikte Trabzon ilini tanıtan stantlar gezildi.

KATILIMCI KURUM VE KURULUŞLAR

Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İlçe belediyeleri, Trabzon Ticaret Odası, Trabzon Ticaret Borsası, Trabzon Esnaf Odaları Birliği, Avrasya Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzonlu esnafların destek verdiği programda Trabzon ilçe belediyeleri de stantları ile yöresel ürünlerini ve kültürel öğelerini tanıtma fırsatı buldu.

4 GÜN BOYUNCA EĞLENCE

Trabzon yöresine ait lezzet ve eşyaların yer alacağı tanıtım günü etkinliğinde 4 gün boyunca Halk oyunları gösterileri, tanıtım filmleri gösterisi, yöresel yemek ikramları, yerel ve ulusal sanatçı konserleri, çocuk eğlence programları ve atma türkü yarışması yapılacak. Ayrıca Trabzon'dan gelen konuklar için Kocaeli'nin dillere destan lezzeti olan Pişmaniye çekimi yapılacak.