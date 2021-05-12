Trabzonspor'dan tarihi beraberlik serisi

Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 6 maçından da 1 puanla ayrılan Trabzonspor, en fazla berabere kaldığı sezonlardan birini yaşadı. Bordo-mavililer, deplasmanda 11 kez rakipleriyle yenişemedi ve dış sahada en çok berabere kalan takım oldu.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla başlayan dış saha beraberlik serisini 41'nci haftada Konyaspor maçıyla da sürdüren Trabzonspor, tarihinin en uzun serilerinden birine imza attı. Bu sezon ligde 14'ncü beraberliğini elde eden bordo-mavililer 1978-79 sezonunda elde ettiği 16, 1979-80 sezonunda aldığı 15 ve 1984-85 sezonunda elde ettiği 14 beraberliğin ardından en çok beraberlik yaşadığı sezonu oynadı.

AVCI İLE DEPLASMANDA YENİLMEDİ

Trabzonspor, Süper Lig'in 21 takıma çıkmasıyla maç sayısının da artmasıyla birlikte bu sezon oynadığı 39 maçta 18 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti ve 68 puan topladı. Bordo-mavililer Teknik Direktör Abdullah Avcı ile deplasmanda hiçbir takıma yenilmedi. Karadeniz ekibi, Avcı ile çıktığı 16 deplasman maçında 8 galibiyet, 8 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer bu sezon tek deplasman yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla Eddie Newton döneminde almıştı.

DIŞ SAHADA 6 MAÇLIK BERABERLİK SERİSİ

Trabzonspor, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Konyaspor maçıyla birlikte dış sahada beraberlik serisini 6 maça çıkardı. Deplasmanda oynadığı son 6 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi en son galibiyetini 4 Mart 2021'de İstanbul'da Kasımpaşa'ya karşı 2-1'le elde etmişti. Söz konusu maçın ardından bordo-mavililer BB Erzurumspor, DG Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarından golsüz beraberlikle ayrılırken, Galatasaray, Göztepe ve Konyaspor maçlarından ise 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

DEPLASMANDA DAHA FAZLA PUAN TOPLADI

Trabzonspor, bu sezon dış sahada 20 karşılaşmada 8 galibiyet, 11 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 35 puan toplarken iç sahada 19 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 33 puan elde etti.

(İHA)