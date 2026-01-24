Trabzonspor, Kasımpaşa\'yı 2-1 Maglup Etti

SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın değerlendirmesinde, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Maçlarımızın zor geçeceğini hep söylüyoruz. Bugün de zor geçti. Oyun olarak yine üçüncü bölgede top kayıpları var ama genel istek ve arzu oyunun genel hatlarıyla Trabzonspor'du. Oyuna girenlerin coşkusu, katkısı, sahada kalanların istek ve arzusu gayet üst düzeydi bana göre. Tabi eksikler, hatalar yine var. Yediğimiz golde var. Ön bölümde basit pas hatalarından dolayı hatalar var. Bunlar gayet doğal. Çünkü yanılmıyorsam 23-24 yaş ortalamasıyla oynayan bir Trabzonspor. Dolayısıyla hedefleri doğrultusunda ilerleyen, istekli olan, bunu göstermeye çalışan genç bir grup var. Hepsinin ayağına ve yüreğine sağlık. Herkesi tebrik ederim" dedi.

'TRABZONSPOR'UN İHTİYACI OLAN ŞEY ÖNCE YANGININ SÖNDÜRÜLMESİYDİ'

Transfere ilişkin soru üzerine Tekke, "Yangını bu bir metafor olarak da algılayabilirsiniz. Trabzonspor'un ihtiyacı olan şey önce yangının söndürülmesiydi bence. Bu yangını şu an yaşadığım hemen hemen 11 ay oldu. Bunu yönetim kurulumuzla ve başkanımızla da hemen hemen her şeyde paralel gidiyoruz. Kim ne söylerse söylesin. Bu yangın söndürülmüştür ve Trabzonspor ayağa kalkmıştır. Bu gençlerle bu alınan risklerle kalkmıştır. Değer olarak neresinden bakarsanız bakın bu bir başarıdır. Başkanımız çok net cevaplar verdi. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Ama şunu söylemem lazım. Burada herhangi birimiz, herhangi bir teknik adam iyi oyuncularını kim vermek ister? Bu gönüllü verilecek, yapılacak bir şey midir? Ama Trabzonspor'un menfaati varsa burada, benim için menfaati var. Hepimiz gittik. Herkes gidebilir. Şampiyonlukta en büyük pay sahibi olan kaptanımız gitti. Oyuncularımızın istenmesi bunlar gayet doğal. Onları ben bilmiyorum ama başkanımızın söylediğine tabi ki inanıyorum 6-7 oyuncu. Herkesin istenmesi bir değer değil mi? Bu kolay bir şey miydi yani? Burada söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama bu riski kim alabilirdi? Yangını söndürmüş olduğumuz halde bu riski ama ben Trabzonspor için doğru olduğuna inandım. ve benim inandığım şey bir anda gerçekleşmez. Yoksa taraftarlarımızın isteği ben diyorum ki her zaman aynı duyguları paylaşıyoruz" diye konuştu.

'İKİNCİLİĞİ KABUL EDEN BİR ADAM DEĞİLİM'

Yaşayabilmek için ayağa kalkmaları gerektiğini kaydeden Tekke, şöyle konuştu:

"Ben ikinciliği kabul eden bir adam değilim ki. Ama bu sene 1-4 arası iyi diyorum. Çünkü ayağa kalkmamız lazım bizim gerçek manada yarışabilmemiz için. ve yanılmıyorsam şu ana kadar kamuoyuyla sizinle ilgili, yaşanılan veya duygularımla ilgili gerçeğin dışında bir ifade kullanmış böyle bir şey benim hayatımda yok. Neyse paylaşmaya çalışıyorum. Hata yaptığımız oluyor mu? Kesinlikle evet. Ama Trabzonspor'un menfaati, faydası ve yararına neyse onu yapmaya çalışıyoruz. ve çok çalışıyoruz. Ekibim ve ben çok çalışıyoruz. Bunu söyleyeyim. Allah da nasip ediyor. Bazı maçlar var bu maçların sayılarını artırabiliriz. Pozisyonel değerlendirdiğimizde bizimkiler oldu rakibinkiler olmadı. Puan kayıpları olabilirdi daha fazla doğru. Ama devamlı tabi istediğim o ritim olmayınca bunun üzerine konuşamıyoruz. Kimse de konuşmak istemiyor. Oyun şablonlarımız, oynamak istediğimiz şey, bu gençlerle yapmak istediğimiz şey. Bu daha değerli bir şey. Sizlerin de herkesin bir katkısı var bu değerin oluşmasında. Ama gerçekleri konuşmamız gerekecek. Bugün 23-24 yaş ortalamasıyla hayatlarında ilk defa böyle bir ambiyansa çıkan oyuncularımız var."

'AYAĞA KALKTIK, YARIŞIN İÇERİSİNDEYİZ'

Yarışın içinde olduklarını vurgulayan Tekke, sözlerine şöyle devam etti:

"Kulübemizin yapısı, durumu belli. Dolayısıyla önce önemli olan yangını söndürmekti; bu da Allah'a çok şükür nasip oldu. Şu an ayağa kalktık, yarışın içerisindeyiz. Devam ediyoruz mücadeleye. Bizim istediğimiz destek. Burada herkes Trabzonspor için en iyisini, en doğrusunu yapmak istiyor. ve yaşadığım 11 aydan bahsediyorum. Herkesin niyeti çok iyi. Hatalar oluyor, biz de yapıyoruz. 11'de yapıyoruz bazen, değişikliklerde olabiliyor. Çünkü performans alamadığınızda bu gayet doğal eleştirilecek. Başka yerden, başka konular. Anladığım kadarıyla söyleyeyim. Bugün eleştirenler 'Niye aldınız?' diyenler büyük ihtimalle. Kötü mü oldu şimdi. Bugün sahanın içerisinde Trabzonspor'un her şeyiyle beraber ayakta tutabilecek bir değer var. Bunlara sahip çıkmalıyız biz."

EMRE BELÖZOĞLU: İYİ YOLDA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakem performansına tepki göstererek, "Trabzonspor'u tebrik ederim. Yapmamız gereken oyunun net bir şekilde onların topa sahip olduğu kısımda karşı planları uygulamaktı. Bence takım bunu çok fazlasıyla iyi yaptı. Bugün bu maçın hakkı büyük fotoğrafta çok detaylarına girmeden en kötü beraberlikti zaten. Herkesten de öte mükemmel bir mücadele olmasına rağmen bir o kadar da çok kötü bir hakem performansı. Türk futbolu adına bence çok büyük bir problem. Niyetlerini okumak istemiyorum ama istediğinde kırmızı kart gösterip, istediğinde göstermeme gibi bir durumu da var. Oyunun genel hatlarıyla değerlendirildiğinde bence en kötü hakkı beraberlikti. Söyleyebileceklerim bugün için bunlar. Oyuncularımı tebrik ederim. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Biran önce kazanmak adına mücadele etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.