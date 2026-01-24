Trabzonspor Kasımpaşa'yı 2-1 Yendi - Son Dakika
Trabzonspor Kasımpaşa'yı 2-1 Yendi

24.01.2026 00:19
Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı, puanını 41'e yükseltti.

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Abdullah Uğur Sarı

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Zubkov (Dk. 89 Okay), Muçi (Dk. 90 Ozan), Olaigbe (Dk. 46 Onuachu), Augusto (Dk. 78 Nwakaeme)

KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Becao (Dk. 80 Arous), Opoku, Frimpong, Kerem Demirbay, Ben Ouanes, İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Cafu), Fall (Dk. 67 Cem Üstündağ), Diabate, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 55 Gueye)

GOLLER: Dk. 51 Onuachu, Dk. 84 Zubkov (Trabzonspor) - Dk. 61 Diabate (Kasımpaşa)

KIRMIZI KART: Dk. 89 Kerem Demirbay (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Onuachu, Oulai (Trabzonspor) - Emre Belözoğlu (Teknik Direktör) (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında 2'de 2 yaparak puanını 41'e yükseltti. Konuk ekip ise 16 puanda kaldı.

3'üncü dakikada gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası çizgisi üzerinden Olaigbe'nin vuruşunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.

17'nci dakikada son çizgiye inen Winck'in ceza alanına çevirdiği topu kaleci Onana uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

51'inci dakikada Trabzonspor golü buldu. Oulai, orta alanda rakibinden kaptığı topu ceza alanı içindeki Onuachu'ya aktardı. Onuachu'nun yerden vuruşunda top yan direğe çarpıp kaleci Gianniotis'in solundan filelere gitti: 1-0.

61'inci dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Hızla gelişen konuk ekip atağında İrfan Can Kahveci'nin ara pasında ceza alanına giren Diabate'nin soluna çektikten sonra kaleye sert vuruşunda top kaleci Onana'nın sol köşesinden ağlara gitti: 1-1.

82'nci dakikada Zubkov'un soldan ortasında ceza alanı içinde Muçi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

84'üncü dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Nwakaeme'nin sol kanattan pasında ceza yayı gerisinden Zubkov'un aşırtma vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.

89'uncu dakikada art arda sarı kart gören Kerem Demirbay, kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı.

Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

TEKKE'DEN 1 DEĞİŞİKLİK; YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE

Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda galip geldiği Kocaelispor karşılaşmanın ilk 11'ine göre Kasımpaşa karşısında zorunlu olarak tek değişiklik yaptı. Teknik direktör Fatih Tekke, Kocaelispor maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Mustafa Eskihellaç'ın yerine yeni transfer Mathias Lovik'e 11'de görev verdi. İtalya'nın Parma Kulübü'nden devre arası transfer edilen sol bek oyuncusu Lovik, Trabzonspor'da ilk maçına ilk 11'de başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor, ligde de Kocaelispor deplasmanlarında forma giyen yeni transfer Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu ise ilk kez bordo-mavili taraftarlar önünde lig maçına çıktı. Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Savic, Baniya ve Visca ile kart cezalısı Mustafa Eskihellaç takımda yer almadı.

ONUACHU, 41 GÜN SONRA KADRODA

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldığı 41 günlük aranın ardından kadroda yer buldu. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gençlerbirliği ve Kocaelispor maçlarını kaçıran Onuachu, ligde 3 maç aradan sonra yedek kulübesinden maça dahil oldu.

TRABZONSPOR'DA İLK 11'DE TÜM OYUNCULAR YABANCI

Süper Lig'in ikinci yarısına 2'de 2 yaparak başlayan Trabzonspor'un, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa karşısında ilk 11'inin tümü yabancı oyunlardan oluştu. Bordo-mavililer, 'Onana, Muçi, Lovik, Pina, Zubkov, Folcarelli, Nwaiwu, Oulai, Batagov, Olaigbe, Augusto' 11'i ile sahaya çıktı.

MUÇİ'YE ÖDÜL

Süper Lig'in 15'inci haftasında Göztepe'ye attığı golü Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada aralık ayının golü seçilen Trabzonspor'un yıldız ismi Ernest Muçi'ye, Trabzonspor Yönetim Kurulu'nca ödül takdim edildi.

TRİBÜNLERDE AY YILDIZLI BAYRAKLAR DALGALANDI

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermezken, tribünlerdeki taraftarlar ellerinde Türk bayraklarını dalgalandırarak, Nusaybin - Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik saldırıya tepki gösterdi.

