Trabzonspor kazandı, gözler Başakşehir'de! Alanyaspor önünde galibiyetlerine iddaa'da...

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BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR



Başakşehir'i en son bıraktığımızda Trabzonspor deplasmanından 1-1'le dönüyordu... O skor, liderliği Trabzonspor'a kaptırmalarına neden oldu ancak öncesinde de müthiş UEFA Avrupa Ligi zaferleri yaşatıp ligde de üst üste galibiyetler almışlardı...



Trabzon'daki maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen tecrübeli stoper Alexandru Epureanu ilk 11'e dönüyor, TD Okan Buruk'un kritik maçta hiçbir eksik oyuncusu bulunmuyor.



Babası geçtiğimiz günlerde vefat eden Demba Ba'nın durumu maç saati netleşecek.



Alanyaspor ise Gençlerbirliği, Sivasspor ve Beşiktaş diye giden yenilgi serisini Rizespor beraberliği ve Gaziantep FK galibiyetleriyle bertaraf etmişti...



Salgın arası boyunca TD Erol Bulut'un adı sürekli Fenerbahçe ile anılmış olsa da genç teknik adam Alanyaspor'a olan bağlılığından ödün vermedi ve sezon sonuna kadar olası transferi hakkında konuşmayacağını, tüm planlarını Akdeniz ekibinde devam edecekmiş gibi yaptığını açıkladı.



Orta sahada Manolis Siopis, kanatlarda Efecan Karaca ve Junior Fernandes, hücumun en ilerisinde Papiss Cisse ve arkasında Anastasios Bakasetas ile oldukça tehlikeli bir takım görümündeler...



Başakşehir, koronavirüs salgını öncesinde iç sahada oynadığı son 5 lig maçında fire vermemişti!



%58'lik kesim Trabzonspor'un İzmir'den 3 puanla döndüğü haftada turuncu-lacivertlilerden de hata beklemiyor...



Başakşehir'in tecrübeli sol beki Clichy'nin Manchester City günleri...











