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Trabzonspor Kulübünün 54. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Trabzonspor Kulübünün 54. kuruluş yıl dönümü

02.08.2021 22:32

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, "Trabzonspor'un başarısı için tüm Trabzonsporluların mutluluğu ve gururu için var gücümüzle çalışıyoruz.

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, "Trabzonspor'un başarısı için tüm Trabzonsporluların mutluluğu ve gururu için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Trabzonspor Kulübünün 54. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende anıta çelenk sunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Sağıroğlu, Trabzonspor'un aslında 100 yılı aşkın süredir devam eden bir futbol kültürünün sonucu olduğunu belirterek, süregelen yaşamı ve medeniyetin oluşturduğu birikimin neticesi olduğunu söyledi.

Sağıroğlu, kulübün kuruluşu hakkında bilgi vererek, "Kulübün büyümesinde gelişmesinde ve bir dünya markası olmasında katkı sunmuş tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Her şart ve koşulda kulübümüzün yanında olan yağmur, çamur, kar, kış demeden dinlemeden Trabzonspor'un peşinden giden tüm cefakar taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Trabzonspor uğrunda hayatını kaybeden tüm taraftarlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor büyük bir camia büyük bir kulüptür." diyen Sağıroğlu, "Ama bunun ötesinde Trabzonspor çok büyük bir ailedir. Bu ailenin her bir ferdi Trabzonspor'un başarısını ister, Trabzonspor'un başarısıyla mutlu olur ve gurur duyar. Bizlerde Trabzonspor'un başarısı için tüm Trabzonsporluların mutluluğu ve gururu için var gücümüzle çalışıyoruz. Umuyorum ki bu gayretimizin sonucunda mutlu neticelere camiamıza özlediğimiz sevinçleri yaşatırız. " diye konuştu.

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen de tarihe, liglere ve internet sitelerinden bakıldığında Trabzonspor'un genç kurulan kulüp gibi göründüğünü ifade ederek, "Oysa bizim Trabzonspor'umuzu kuran kulüplerimiz tarihine baktığımızda İdmanocağı'nın 1921'de İdmangücü'nün 1925'te yine Martıspor'un 1956'da Karadenizgücü'nünde 1955'te kurulduğunu düşünecek olursak bizim kökümüz ta Cumhuriyetin mücadele yıllarına dayanır. O yıllarda kurulmuş bir kulübüz. Cumhuriyet'te doğmuş bir kulübümüz. Türkiye'de kurucumuz büyük Atatürk'ün onur üyesi yapıldığı kulübüz. O nedenle Trabzonspor tarihini çok iyi bilmek zorunda Trabzonsporlular." dedi.

Trabzonspor'un 1973- 1974 sezonundan sonra şike veya saha oyunlarıyla alınan şampiyonluklarında ilave edilmesiyle birlikte Galatasaray'dan sonra en çok şampiyon olan takım olduğunu savunan Sürmen, şunları kaydetti:

"O nedenle Türkiye Süper Ligi Trabzonspor'dan sonra başka şekil almıştır. Bu nedenledir ki Trabzonspor'un bu başarısını gören bazı güçler Trabzonspor üzerinde her türlü Trabzonspor'un başarısını engelleyecek her türlü oyun hazırlayabilir. Asla gevşek olmamalıyız, centilmen olmalıyız, medeni ilişkileri sürdürmeliyiz ama asla zekamızdan vazgeçmemeliyiz. Birde vazgeçmeyeceğimiz şey geçmişimizdeki başarılar. Bunları iyi irdelemeliyiz."

Milletvekillerinden destek

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, dünden bugüne rüştünü ispat eden Trabzonspor'un şampiyonluklarla birlikte Anadolu ruhunu canlandırarak bugüne kadar geldiğini söyledi.

Gönlünün şampiyonunun Trabzonspor olduğunu belirten Ayvazoğlu, "Bu senede güzel transferler yaptık. Trabzonspor için her yıl ümidimiz daha bir canlanıyor. Bence iyi de bir santrafor alınırsa eğer güzel gelişmelere gebe olabilir." dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise Trabzonlular için vatan, millet, bayrak ve Trabzonspor'un çok önemli olduğuna işaret ederek, "Trabzonspor bir emektir, alın teridir, adalettir, heyecandır, özgüvendir. Böyle bir ruhla beraber yetişmiş ve bu şehre çok şeyler vermiştir. Anadolu'ya şampiyonluklar getirmiştir, Avrupa'da Türkiyemizi en iyi şekilde temsil etmiştir. Trabzon'un ve Türkiye'nin marka değerini artırmıştır." diye konuştu.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ise Trabzonspor'un kendisi ve şehir için önemine değinerek, şöyle devam etti:

"İktidar santrfor alınması konusunda bir önerge verdi, muhalefet olarak biz de destekliyoruz. Meclisin kürsüsünden daha fazla heyecanlandım burada. Çünkü Trabzonspor'un kürsüsünde konuşuyoruz. Trabzonspor, Trabzon'umuzun en büyük değeri. Hepimizin ortak sevdası, o yüzden Trabzonspor siyaset üstüdür. Siyasetçiler Trabzonspor'un ancak ve ancak emrinde olabilir, milletvekilleri olarak kulübümüze ne yapılması gerekiyorsa yapmak için hazırız. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Şaibesiz, şikesiz, temiz bir ligin şampiyonu Trabzonspor'u görmek hepimizin en önemli isteği ve beklentisidir. "

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Trabzonspor'un büyük başarıları olan bir takım olduğunu belirterek, "Gerçek bir başarı hikayesidir, sadece bir futbol kulübü değildir. Trabzonspor burada da hemen iktidar ve muhalefeti bir araya getirdi." dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de konuşma yaptığı törene, teknik direktör Abdullah Avcı, kulüp yöneticiler, eski başkanlar ve taraftarlar katıldı.

Taraftarlar, Avcı'yla fotoğraf çektirerek, yoğun ilgi gösterdi.

Trabzonspor Kulübünün 54. kuruluş yıl dönümü
Trabzonspor Kulübünün 54. kuruluş yıl dönümü
Trabzonspor Kulübünün 54. kuruluş yıl dönümü
Trabzonspor Kulübünün 54. kuruluş yıl dönümü

Mustafa Kemal Atatürk, Trabzonspor, Trabzon, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzonspor Kulübünün 54. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika


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