Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile çıkışa geçti - Son Dakika

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile çıkışa geçti

28.11.2020 11:09
Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile çıkışa geçti, System.String[]

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçti.

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, iki haftayı 6 puanla kapadı.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan bordo-mavililer, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımın başına getirilen Avcı ile 2 haftada 6 puan elde ederek alt sıralardan uzaklaştı.

Önce 57 günlük galibiyet hasretine son verdi

Trabzonspor, ilk olarak Avcı yönetiminde çıktığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazanarak 57 günlük galibiyet hasretine son verdi.

Ligin 3. haftasındaki Yeni Malatyaspor karşısında sahasında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından 5 hafta kazanamayan bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında kötü gidişatı sonlandırdı.

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçının ardından son 5 haftada Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 kaybetti, Fenerbahçe karşısında İstanbul'dan da 3-1'lik mağlubiyetle dönmüştü.

Kasımpaşa'ya evinde 4-3 yenildikten sonra İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi, son olarak da Futbol İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde deplasmanda çıktığı Aytemiz Alanyaspor maçından da 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Sezonun ilk deplasman galibiyeti

Trabzonspor, MKE Ankaragücü karşısında galip gelerek sezonun ilk deplasman galibiyetini elde ederken 124 günlük dış sahada kazanamama hasretine de son verdi.

Ligin 2. haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanında 0-0, 4. haftada Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan, 6. haftada Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduktan sonra 8. haftada Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle dönen bordo-mavililer, 10. haftada deplasman galibiyetiyle tanıştı.

Trabzonspor, bu sezon ilk 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan toplarken, Avcı yönetiminde tek maçtan 3 puan çıkardı.

Art arda 2 galibiyet

Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek bu sezon ilk kez deplasmanda galibiyetle dönmesinin yanı sıra ilk kez de art arda 2 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Geçen sezon 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Karadeniz ekibi, bu sezon 10 haftalık bölümde ilk kez 2 maç üst üste kazandı.

Takım savunması oturdu

Ligin ilk 8 haftasında 15 golle kalesinde en fazla gol gören takım olan Trabzonspor, son 2 haftada kalesini kapadı.

Bordo-mavililer, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında gol yemeyerek farklı bir görüntü ortaya koydu.

Erzurumspor Kulübü, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile çıkışa geçti - Son Dakika Spor


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