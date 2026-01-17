Trump Grönland ile Ulusal Güvenliği Önceliyor - Son Dakika
Dünya

Trump Grönland ile Ulusal Güvenliği Önceliyor

17.01.2026 11:09
Trump, Grönland'ın ABD'ye geçişi için NATO ile görüşmelerini sürdürüyor ve güvenliği vurguluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlikleri için Grönland'a ihtiyaçları olduğunu belirterek, bu konuda NATO ile görüştüklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Grönland'ın ABD'ye geçişi sağlanmazsa NATO'dan çekilip çekilmeyecekleri yönündeki soruya, NATO ile müzakerelerin sürdüğü cevabını vererek, "Ulusal güvenliğimiz için Grönland'a ihtiyacımız var" dedi.

Grönland'ın ABD kontrolünde olmamasının, 'Altın Kubbe' ve diğer savunma yatırımları açısından güvenlik zafiyeti yaratacağını savunan Trump, Amerikan ordusunun gücüne vurgu yaptı. Venezuela ve İran'daki operasyonları hatırlatan Trump, "Dünyanın en kudretli ordusuna sahibiz. Nükleer kapasitelerin yok edilmesinde bunu gördünüz. Dolayısıyla evet, NATO ile irtibat halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Trump, Grönland konusunda Washington ile ters düşen ülkelere gümrük tarifesi uygulayabileceğini de sözlerine ekledi. Trump, bu vergi kozunu Grönland sürecinde de devreye sokabileceğini, çünkü adanın bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu yineledi.

Kaynak: DHA

